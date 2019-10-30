Главный тренер петербуржцев подметил, что желание выиграть Кубок России у команды есть.

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Политика Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала трогательные снимки своих внуков Мать рэпера Тимати показала внуков на своей странице в Instagram. Также Симона Юнусова ответила на интересующие подписчиков вопросы.

Шоу-бизнес Рики Мартин стал отцом в четвертый раз В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Болтона вызвали на допрос в Конгресс США Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента главы американского государства Дональда Трампа его бывшего советника Джона Болтона, сообщили СМИ.

Происшествия В Подмосковье в ДТП погибли пять человек В крупной автокатастрофе в Московской области погибли пять человек, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Спорт Путин пообещал работать над улучшением бизнес-климата в России "Россия сделала несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись на 28 место, но это не предел, будем работать дальше", - пообещал российский лидер.

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.

Общество Twitter решил запретить политическую рекламу Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.

Политика Закрылось посольство Израиля в России Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.

Здоровье Врачи назвали популярные продукты, которые нельзя повторно разогревать Врачи рассказали, что повторный разогрев некоторых продуктов может не просто лишить их пользы, но даже сделать вредными для организма.

Происшествия Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.

Космос Иран объявил по планах создать уникальный исследовательский спутник Глава Иранского космического агентства Мортеза Барари объявил в среду о планах Исламской Республики Иран (ИРИ) создать уникальный спутник дистанционного зондирования Земли с разрешающей способностью аппаратуры слежения до 1 м.

Футбол Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.

Кино Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.

Наука Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.

Культура RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит» В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.

Происшествия СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Хоккей Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).