Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»

Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
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Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»

Вести.Ru 21:32
Происшествия

Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса

Доктор Питер 08:30
Кино

Фильм екатеринбургского режиссера перенесли в игру

Екатеринбург-ТВ 23:13
Общество

Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Мойка78 09:30
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru вчера в 04:16
Политика

Суд обязал Трампа выплатить $2 млн группе НКО

Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.
RT на русском 16:51
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

REGNUM 19:09
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье

В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
RT на русском 16:11
Гаджеты

AMD представила три новых процессора

Компания AMD официально представила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 для мощных рабочих станций.
Игромания.ру 13:24
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
РБК 19:23
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.
ПРАЙМ 11:15
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Общество

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК 22:00
Футбол

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Матч ТВ 18:18
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости 21:31
Общество

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости 14:48
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов

«Нафтогаз» имеет претензии к России на 22 млрд долларов, для их обнуления необходимы определенные встречные шаги, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook.
Московский Комсомолец 05 ноября в 10:34
Космос

Air&Space (США): миллион людей на Марсе? Такое возможно (Air & Space magazine)

Устойчивое и самодостаточное население в миллион человек может появиться на Марсе в течение 100 лет, о чем свидетельствует новое исследование с элементами моделирования, проведенное Кевином Кэнноном (Kevin Cannon) и Дэниелом Бриттом (Daniel Britt) из Университета Центральной Флориды.
ИноСМИ 18:05
Кино

Вышел трейлер «НЕидеального мужчины» с Егором Кридом

В сети появился трейлер романтической комедии «НЕидеальный мужчина» с рэпером Егором Кридом (Булаткиным) и Юлией Александровой в главных ролях.
Культуромания 14:19
Общество

Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России

Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 13:08
Общество

В Госдуму внесли поправки о минимальном размере алиментов

Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о выплате из бюджетов регионов алиментов детям, родители которых уклоняются от своих финансовых обязательств.
Газета Кемерова 20:45
Здоровье

Врач назвала лучшую для похудения диету

Лучшей диетой на сегодняшний день специалисты считают именно средиземноморскую, об этом проинформировала врач-диетолог Елена Соломатина.
Ugpressa.ru 00:22
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11

Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com вчера в 03:34
Футбол

«Байер» догнал «Локомотив» в Лиге чемпионов, обыграв «Атлетико»

«Атлетико» почте четырех туров набирает 7 очков, по три очка заработали «Локомотив» и «Байер». А «Ювентус» с 10 очками выходит в 1/8 финала.
Inc-news.ru 05:50
Политика

Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК 20:18
Общество

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Известия 17:59
Происшествия

Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране

РБК 22:13
Общество

Синоптик пообещал аномально теплую зиму

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Единоборства

Золани Тете хочет объединительного боя с Наоя Иноуэ

Чемпион WBO в легчайшем весе Золани Тете заявил, что хочет в следующем году провести объединительный поединок против победителя Всемирной боксерской серии, чемпиона WBA и IBF в этом весе Наоя Иноуе.
Allboxing.ru 23:06
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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