Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.

Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»

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