Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»
Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
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Происшествия
Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса
Кино
Фильм екатеринбургского режиссера перенесли в игру
Общество
Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Политика
Суд обязал Трампа выплатить $2 млн группе НКО
Суд Нью-Йорка обязал американского президента Дональда Трампа заплатить $2 млн группе некоммерческих организаций в рамках урегулирования спора.
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
Гаджеты
AMD представила три новых процессора
Компания AMD официально представила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper 3000 для мощных рабочих станций.
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия по итогам матчей 4-го тура группового этапа Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Общество
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов
«Нафтогаз» имеет претензии к России на 22 млрд долларов, для их обнуления необходимы определенные встречные шаги, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook.
Космос
Air&Space (США): миллион людей на Марсе? Такое возможно (Air & Space magazine)
Устойчивое и самодостаточное население в миллион человек может появиться на Марсе в течение 100 лет, о чем свидетельствует новое исследование с элементами моделирования, проведенное Кевином Кэнноном (Kevin Cannon) и Дэниелом Бриттом (Daniel Britt) из Университета Центральной Флориды.
Кино
Вышел трейлер «НЕидеального мужчины» с Егором Кридом
В сети появился трейлер романтической комедии «НЕидеальный мужчина» с рэпером Егором Кридом (Булаткиным) и Юлией Александровой в главных ролях.
Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Общество
В Госдуму внесли поправки о минимальном размере алиментов
Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о выплате из бюджетов регионов алиментов детям, родители которых уклоняются от своих финансовых обязательств.
Здоровье
Врач назвала лучшую для похудения диету
Лучшей диетой на сегодняшний день специалисты считают именно средиземноморскую, об этом проинформировала врач-диетолог Елена Соломатина.
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11
Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
Футбол
«Байер» догнал «Локомотив» в Лиге чемпионов, обыграв «Атлетико»
«Атлетико» почте четырех туров набирает 7 очков, по три очка заработали «Локомотив» и «Байер». А «Ювентус» с 10 очками выходит в 1/8 финала.
Политика
Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Общество
Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
Единоборства
Золани Тете хочет объединительного боя с Наоя Иноуэ
Чемпион WBO в легчайшем весе Золани Тете заявил, что хочет в следующем году провести объединительный поединок против победителя Всемирной боксерской серии, чемпиона WBA и IBF в этом весе Наоя Иноуе.