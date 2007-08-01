Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»

Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
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Финансы

Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ

Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
РБК вчера в 08:39
Общество

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

Газета.Ru вчера в 15:31
Единоборства

Золани Тете хочет объединительного боя с Наоя Иноуэ

Чемпион WBO в легчайшем весе Золани Тете заявил, что хочет в следующем году провести объединительный поединок против победителя Всемирной боксерской серии, чемпиона WBA и IBF в этом весе Наоя Иноуе.
Allboxing.ru вчера в 23:06
Здоровье

Врачи рассказали, как быстро надо действовать в случае инсульта

Человеку, ставшему свидетелем наступившего инсульта, следует постараться запомнить максимально точно время появления страшных симптомов, а также, в какой последовательности они возникли.
Вечерний курьер вчера в 12:28
Гаджеты

Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Экономика

Пакистан решил выплатить России долг советских лет

Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Политика

Пушков отреагировал на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Сенатором Алексеем Пушковым было сделано заявление на выступление президента Франции.
Ореанда-Новости вчера в 23:14
Общество

Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России

Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 13:08
Хоккей

Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла

Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Аргументы и Факты вчера в 14:37
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Политика

Немецкая партия AfD готовит закон для защиты «Северного потока-2»

Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) предпринимает попытки защитить проект газопровода "Северный поток-2" от санкций США, рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Вестник Кавказа вчера в 12:53
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik 06 ноября в 04:44
Экономика

Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов

Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов Владельцы ТЦ считают, что потеряют арендаторов из-за расчета налогов на основе кадастровой стоимости объектов.
Екатеринбург-ТВ вчера в 05:05
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии

Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных. Молодежная сборная России свой следующий матч проведет 12 ноября со сборной OHL.
Матч ТВ вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной

Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
StarHit.ru 05 ноября в 06:00
Гаджеты

Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru вчера в 04:56
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Политика

Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС вчера в 09:02
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней

Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 06 ноября в 08:58
Кино

Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»

iReactor вчера в 13:13
Общество

Вячеслав Володин прогуливается по проспекту Кирова

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратове.
Взгляд-инфо 00:28
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском вчера в 07:05
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС вчера в 13:42
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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