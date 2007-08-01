Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас»
Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.
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Финансы
Reuters узнал о планах Минфина снизить долю доллара в ФНБ
Основной задачей ставится уменьшение доли долларовых запасов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
Общество
Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян
Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Происшествия
Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге
Единоборства
Золани Тете хочет объединительного боя с Наоя Иноуэ
Чемпион WBO в легчайшем весе Золани Тете заявил, что хочет в следующем году провести объединительный поединок против победителя Всемирной боксерской серии, чемпиона WBA и IBF в этом весе Наоя Иноуе.
Здоровье
Врачи рассказали, как быстро надо действовать в случае инсульта
Человеку, ставшему свидетелем наступившего инсульта, следует постараться запомнить максимально точно время появления страшных симптомов, а также, в какой последовательности они возникли.
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Политика
Пушков отреагировал на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Сенатором Алексеем Пушковым было сделано заявление на выступление президента Франции.
Общество
Ростов назван одним из самых недружелюбных городов России
Таковы результаты опроса среди жителей крупных городов, который провели на портале «Домофонд».
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
Политика
Немецкая партия AfD готовит закон для защиты «Северного потока-2»
Партия "Альтернатива для Германии" (AfD) предпринимает попытки защитить проект газопровода "Северный поток-2" от санкций США, рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Экономика
Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов
Бизнес Екатеринбурга напугал власть банкротством из-за роста налогов Владельцы ТЦ считают, что потеряют арендаторов из-за расчета налогов на основе кадастровой стоимости объектов.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
Счет в Суперсерии стал 2:1 в пользу канадских сборных. Молодежная сборная России свой следующий матч проведет 12 ноября со сборной OHL.
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии отказался признать сына от Оксаны Воеводиной
Пять месяцев назад 27-летняя Оксана Воеводина подарила бывшему королю Малайзии Мухаммаду V наследника.
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней
Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Кино
Вышел дебютный дублированный трейлер «Человека-невидимки»
Общество
Вячеслав Володин прогуливается по проспекту Кирова
Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратове.
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.