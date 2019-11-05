Лига чемпионов
Вести.RuСергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
"Зенит" проиграл немецкому РБ "Лейпциг" и второй матч группового этапа Лиги чемпионов. На этот раз у себя в Санкт-Петербурге с результатом 0:2. Главный тренер чемпионов России признал поражение закономерным.
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У нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением. Как раз в моменте с первым голов в Лейпциге, нам не хватило одного игрока в обороне. Пропустили пас за спину. Поэтому решили сыграть в пять защитников. Пропустили в похожей ситуации, но это была быстрая атака.
— Сергей Семак, российский футболистNewInform 16:30
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