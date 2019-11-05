Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuСергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно

"Зенит" проиграл немецкому РБ "Лейпциг" и второй матч группового этапа Лиги чемпионов. На этот раз у себя в Санкт-Петербурге с результатом 0:2. Главный тренер чемпионов России признал поражение закономерным.
Читать в источнике
Комментировать8
Сергей Семак
У нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением. Как раз в моменте с первым голов в Лейпциге, нам не хватило одного игрока в обороне. Пропустили пас за спину. Поэтому решили сыграть в пять защитников. Пропустили в похожей ситуации, но это была быстрая атака.
— Сергей Семак, российский футболистNewInform 16:30

Подробнее о событии

Сергей Семак: «Шансы на выход из группы пока остаются — будем стараться использовать каждый»

Sportbox.RU16:17

Сергей Семак: «Шансы на выход из группы пока остаются — будем стараться использовать каждый»

Матч ТВ16:17

Без шансов. «Лейпциг» против «Зенита» был готов ко всему

Спорт-Экспресс17:30

Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»

Телеканал Санкт-Петербург15:48

Семак: сложно сказать, была ли игра с «РБ Лейпциг» худшей в этом году

Чемпионат16:05

Семак: «Шансы „Зенита“ с „Лейпцигом“ были в контратаках и при стандартах»

Sport24.ru15:55

Семак назвал поражение заслуженным, а Нагельсманн готов объяснить Тедеско, как обыграть «Зенит»

Sports.ru17:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:53, Ашберн
Происшествия

Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

Регион online 06:46
Происшествия

В ЕАО число погибших в ДТП возросло до пяти человек

Число погибших при столкновении двух иномарок на федеральной автодороге Р-297 Чита-Хабаровск в Смидовичском районе Еврейской автономной области увеличилось до пяти человек, еще один пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:38
Общество

Госдума одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Lenta.ru 11:39
Технологии

Специалисты: любой телефон выпущен уже со шпионской функцией

Специалисты по информационной безопасности заявляют, что любой мобильный телефон можно использовать для слежки.
РЕН ТВ 17:44
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Армия и оружие

Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат

Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
Rusvesna.su 18:37
Футбол

«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит» в группе ЛЧ

Стоит отметить, что "Лион" набрал семь очков и, обойдя петербургский "Зенит", вышел на второе место в таблице группы G. "Бенфика" с тремя баллами идет последней.
Газета.Ru 18:04
Армия и оружие

Французский спецназ ликвидировал главаря террористов в Мали

В октябре американский спецназ в ходе рейда ликвидировал главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ридус 17:09
Политика

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Общество

Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка

Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Армия и оружие

Советский ПТУР 1978 года оторвал башню современному танку

В результате разрыва ракеты, выпущенной из противотанкового ракетного комплекса советской разработки «Метис», который появился в армии в 1978 году, у самоходного орудия не просто оторвало тяжелую башню, но и отбросило ее в сторону на несколько метров.
Популярная механика 13:08
Экономика

Эксперты рассказали, какой металл будет дорожать быстрее золота

"Ралли палладия в основном вызвано фундаментальными факторами: предложение не способно достаточно быстро отреагировать на растущий спрос в автомобильной промышленности Европы и Китая", — заявил РИА Новости глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.
ПРАЙМ 19:36
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Авто

В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4

В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Новые автомобили 05:29
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Наука

В США разработали генную терапию для борьбы со старением

REGNUM 16:01
Происшествия

У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

REGNUM вчера в 15:05
Политика

Власти США заявили о планах России вмешаться в американские выборы

Россия, Китай и Иран собираются вмешиваться в американские выборы, заявили Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США.
Взгляд.ру 18:58
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Футбол

«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4

Газета.Ru 17:31
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 16:21
Экономика

Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток

Для поддержки бизнеса Минвостокразвития предлагает увеличить объем льготных кредитов до 500 млрд руб. к 2025 году и запустить бесплатное онлайн-обучение начинающих предпринимателей на базе Дальневосточного федерального университета.
РБК 10:19
Музыка

В сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге

Piter.tv 03:25
Технологии

В РФ разработали беспилотный «КамАЗ»

Ранее сообщалось, что компания «КамАЗ» представила на Международной выставке «Электро-2019» уникальный электробус с системой ультрабыстрой зарядки.
Политическая Экспертиза 19:32
Авто

Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V

Обновленный кроссовер Honda CR-V стоит на 38 тыс. рублей больше, чем автомобиль 2019 модельного года, с обновленными функциями безопасности и новым стандартным двигателем.
SpeedMe 01:42
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика

Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку

"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Футбол

«Зенит» проиграл на своем поле «Лейпцигу»

Петербургский дневник 14:59
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Общество

Путин ввел штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до полумиллиона рублей за производство и сбыт порошкового алкоголя, говорится на официальном правовом портале.
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное