Лига чемпионов
Телеканал Санкт-ПетербургСергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»
В концовке первого тайма пропустили, играть стало сложнее. Против «Лейпцига» и на выезде было сложно, и дома сложно. Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.
Читать в источнике
Оценить
У нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением. Как раз в моменте с первым голов в Лейпциге, нам не хватило одного игрока в обороне. Пропустили пас за спину. Поэтому решили сыграть в пять защитников. Пропустили в похожей ситуации, но это была быстрая атака.
— Сергей Семак, российский футболистNewInform 16:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:20, Вашингтон
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40
Культура
Московские компании представят десятки новых работ на открывающемся Американском кинорынке
По словам Ильичева, компании, которые будут представлять Москву на Американском кинорынке, отобраны конкурсной комиссией в составе экспертов МЭЦ, Московской торгово-промышленной палаты, Департамента культуры столицы, а также руководителей отраслевых ассоциаций и фондов, представителей общественных объединений, кинофестиваля "Кинотавр".
ТАСС 18:14
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском 10:28
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.
РБК 16:00
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 10:42
Политика
Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»
ТК Звезда 03 ноября в 11:28
Авто
Skoda продемонстрировала доступный купе-кроссовер Kamiq GT
Следует упомянуть, то европейскую вариацию Skoda Kamiq GT стали выпускать еще этим летом.
CarsWeek.ru вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Авто
Aston Martin представила первый в своей истории мотоцикл
На выставке мотоциклов EICMA в Милане состоялся показ нового проекта—спортбайка AMB 001 от компаний Aston Martin и Brough Superior, на котором впервые используется логотип «Aston».
Тарантас Ньюс 08:10
Шоу-бизнес
Бывшая девушка сына Валерии рассказала о попытке примирения
Бывшая девушка сына певицы Валерии, Арсения Шульгина, поделилась в личном микроблоге рассказом о попытке воссоединения с бойфрендом.
Bimru.ru вчера в 23:35
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Происшествия
Опубликовано видео убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Полное видео, содержащее запись нападения и убийства ребенка в детском саду «Сказка» города Нарьян-Мар НАО, опубликовано СК РФ.
Радио Комсомольская правда 04:25
Общество
В Росгвардии предложили сбивать дроны боевой техникой
Еще одним аргументом в пользу использования оружия при борьбе с дронами-нарушителями, по словам Борукаева, является факт появления беспилотников, не восприимчивых к техническим средствам противодействия.
Российская газета 11:56
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Происшествия
В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП
Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
РИА Новости 02:18
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru 17:31
Авто
Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник
Компания Ford показала гоночный прототип Bronco R. Его дизайн и конструкция основаны на серийном внедорожнике нового поколения, который пока еще не представили.
Motor 03:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Дни24 11:24
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Технологии
В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
Newslab.ru вчера в 22:00
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья 12:56
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16