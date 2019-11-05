Лига чемпионов

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургСергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»

В концовке первого тайма пропустили, играть стало сложнее. Против «Лейпцига» и на выезде было сложно, и дома сложно. Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.
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Сергей Семак
У нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением. Как раз в моменте с первым голов в Лейпциге, нам не хватило одного игрока в обороне. Пропустили пас за спину. Поэтому решили сыграть в пять защитников. Пропустили в похожей ситуации, но это была быстрая атака.
— Сергей Семак, российский футболистNewInform 16:30

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