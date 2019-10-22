Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
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Футбол
«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх
Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.
Армия и оружие
Возвращение боевиков из Сирии на родину затруднено, заявил Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что проблема возвращения на родину боевиков из Сирии гораздо серьезнее, чем кажется, так как это не отрегулировано международным правом.
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
Российский ледокол подал сигнал SOS у западного побережья Норвегии.
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза
17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
Армия и оружие
Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, подчеркнули в Минобороны.
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
Политика
В Сочи на саммит «Россия — Африка» приедут главы 43 африканских стран
Итоговым документом станет декларация первого саммита «Россия — Африка», предусматривающая долгосрочное партнерство РФ и африканских стран.
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
Футбол
Венгер поделился мнением о русском пессимизме
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
Общество
Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
Политика
Федотов станет экспертом при СПЧ
Ушедший с поста председателя Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов останется в организации на должности эксперта.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при
Киберспорт
Bethesda опубликовала трейлер переиздания классической DOOM 64
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Общество
Медведев анонсировал онлайн-поступление в вузы
О перспективах рассказал председатель правительства Дмитрий Медведев на форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково».
Армия и оружие
Белоруссия ответит на размещение американских танков в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовым ведомствам республики разработать ответные меры на размещение в Литве американских танков.
Экономика
Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян
По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
Происшествия
Бывший министр аграрной политики Украины погиб при крушении вертолета
Экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый скончался в результате крушения вертолета.