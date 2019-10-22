Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Общество Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.

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