Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Семак: «„Лейпциг“ сделает все для победы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Семак не дал игрокам «Зенита» выходной после разгромной победы над «Ростовом»

Нева Спорт13:31

Сергей Семак: Матч с «Ростовом» для нас не был идеальным, а серия «Лейпцига» может закончиться в любой момент

Спорт день за днем13:09

Сергей Семак: Все, кроме Мамманы и Малкома, здоровы и готовятся к «Лейпцигу»

Советский спорт13:23

Сергей Семак: «В матче с „Лейпцигом“ выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее»

Sportbox.RU13:26

Сергей Семак: «В „Лейпциге“ многое строится на качествах Вернера, но и остальных забывать не стоит»

Sports.ru12:59

Семак: «В матче „Лейпциг“ — „Зенит“ выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее»

Sport24.ru12:46

Сергей Семак: «Выходных после „Ростова“ не было — времени нет»

Спорт-Экспресс14:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Армия и оружие

Лавров заявил о прекращении операции Турции в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция прекращает военную операцию в Сирии, которая началась 9 октября.
Life.ru 14:05
Экономика

США сняли санкции с компании—владельца танкеров для «Ямал СПГ»

СП владеет СПГ-танкерами ледового класса Arc7, которые осуществляют перевозку СПГ для проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ».
Коммерсантъ 11:55
Происшествия

Российский ледокол «Тор» у берегов Норвегии подал сигнал SOS

РБК 03:25
Общество

Дети жертв политических репрессий защищают свои жилищные права в КС

Пятый канал 14:21
Футбол

«Ювентус» вырвал победу у «Локомотива» в Лиге чемпионов

Туринский «Ювентус» обыграл московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:54
Происшествия

Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали

Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
ТАСС 16:29
Общество

Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда

Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Происшествия

В Ростовской области пять человек погибли в перестрелке

ТАСС 11:13
Гаджеты

Samsung обещал исправить уязвимость блокировки смартфона по отпечатку

Samsung Electronics на своем сайте официально подтвердила наличие ошибки в обработке отпечатка пальца для разблокировки смартфона Galaxy S10.
Профиль 20 октября в 04:15
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на гречку

Известия 06:19
Армия и оружие

Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Политика

Туск советует странам ЕС отсрочить Brexit

Глава Евросовета отметил, что причиной этому стало решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановлении ратификации Brexit.
Газета.Ru 16:48
Происшествия

11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми

Газета.Ru 12:19
Авто

Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей

По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.
Российская газета вчера в 06:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Армия и оружие

«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ

Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 05:59
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
Происшествия

Силовики пришли в офис «Комитета за гражданские права»

Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис правозащитной организации «Комитет за гражданские права».
Дождь 11:15
Политика

Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Политика

Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Политика

И.о. посла США в Киеве дал показания в рамках процедуры импичмента Трампу

Тейлор во вторник прибыл в конгресс для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампу.
РИА Новости 16:48
Политика

Трюдо останется премьер-министром Канады

УтроNews 01:51
Хоккей

СКА проиграл «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд

Спорт-Экспресс 15:20
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru вчера в 23:49
Армия и оружие

В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ

В зону опознавания ПВО Южной Кореи над Японским морем вошли шесть российских военных самолетов.
Росбалт 05:37
Футбол

Каррера заявил, что готов снова поработать в России

RT на русском 15:51
Технологии

Создан кожаный чехол для смартфона, реагирующий на щекотку

Популярная механика 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное