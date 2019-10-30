Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Семак: «Лунев не попал в заявку по медицинским показателям»

Зенит — Томь
4 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
13′
Алексей Сутормин
56′
Александр Ерохин
66′
Олег Шатов
81′
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Томью» (4:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
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