Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «Лунев не попал в заявку по медицинским показателям»
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Игорь Смольников
|13′
Алексей Сутормин
|56′
Александр Ерохин
|66′
Олег Шатов
|81′
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 1/8 финала Олимп-Кубка России с «Томью» (4:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
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