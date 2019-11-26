Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортСергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем

Зенит — Лион
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Надеюсь, против Лиона мы отыграем более ровно, чем в Казани.
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Сергей Семак: «О „Спартаке“ сейчас не думаем, все мысли о „Лионе“»

Матч ТВвчера в 09:33

Решающий матч. Как «Зенит» и «Лион» готовились ко встрече в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:48

«Сейчас думаем о „Лионе“. Следующий соперник никого не интересует». Семак — о решающем матче в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 13:00

Сергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем

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Семак: то, что «Зенит» пропускает, — повод задуматься, на каком уровне находимся

Чемпионатвчера в 09:25

Семак — о «Лионе», «Спартаке» и санкциях ВАДА

Спорт-Экспрессвчера в 10:55

Эксперт Александр Горшков: «В матче „Зенита“ с „Лионом“ шансы равны»

Петербургский дневниквчера в 07:48
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Политика

Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

"На основе анализа полученной информации о деятельности всех разведывательных служб, работающих на нашей территории, было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской федерация", – говорится в документе.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Происшествия

В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 00:02
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru вчера в 05:17
ЖКХ

Предложение о начислении платы за вывоз ТКО одобрили в Думе Иркутска

Сегодня, 27 ноября, на слушаниях Думы Иркутска было одобрено предложение ввести дифференцированный тариф по начислению платы за вывоз ТКО на территории города с 1 января 2020 года.
Байкал24 вчера в 23:55
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Экономика

Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков

Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
РИА Новости вчера в 06:32
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Происшествия

27 российских туристов госпитализированы после ДТП в Доминикане

Туристический оператор Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие российские туристы в ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, сообщил, что по меньшей мере 27 человек получают медицинскую помощь в больницах страны.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Экономика

Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию

Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Deita.ru вчера в 03:45
Футбол

«Бавария» выиграла 4 матча с общим счетом 16:0 после отставки Ковача

Мюнхенский клуб одержал четыре победы подряд с общим счетом 16:0 после смены тренера.
Sports.ru вчера в 17:25
Армия и оружие

Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией

Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
Газета.Ru вчера в 22:59
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Армия и оружие

Госдеп США обнаружил «российское военное вмешательство» в Ливии

«Военное вмешательство» со стороны России подрывает стабильность в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на брифинге.
REGNUM вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма «Escape»

Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма "Escape".
OAnews вчера в 18:11
Хоккей

Тренера «Калгари» Питерса обвиняют в расизме

Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики.
Чемпионат вчера в 23:21
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Сенцов в Европарламенте попросил вернуть Украине ядерное оружие

"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", - выступил Сенцов.
РИА Новости Крым вчера в 02:53
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Авто

Фото новой Lada 4x4 появились в Сети

В СМИ опубликованы первые фото экстерьера и интерьера рестайлингового внедорожника Lada 4x4, которому присвоено кодовое обозначение FL (Facelift).
Новые автомобили 25 ноября в 05:25
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Лукаш отметила, что в список входят 105 человек, 80% из которых погибли от огнестрельных ранений, полученных 20 февраля в ходе «евромайдана».
Известия вчера в 21:40
Футбол

В матче Лиги чемпионов ЮФО-СКФО болельщики избили судей и футболистов

Евро-футбол.ру 25 ноября в 14:03
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда 25 ноября в 14:54
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

«Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетним группой подростков на территории Калининского района города Новосибирска», — говорится в сообщении ведомства.
RT на русском вчера в 23:06
Политика

Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:57
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