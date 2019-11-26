Лига чемпионов

Петербургский дневникПетербургский дневникСергей Семак: «Задача побеждать стоит у „Зенита“ в каждом матче»

Зенит — Лион
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
  
15
Караваев
  
6
Иванович
  
44
Ракицкий
  
3
Сантос
  
14
Кузяев
  
5
Барриос
  
27
Оздоев
  
11
Дриусси
  
22
Дзюба
  
7
Азмун
  
1
Лопес
  
14
Дюбуа
  
6
Фильо
  
3
Андерсен
  
5
Денайер
  
20
Марсал
  
10
Траоре
  
29
Тузар
  
17
Рен-Аделаид
  
27
Корне
  
9
Дембеле
  
Лион
Расстановка 5‑4‑1
Перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» - «Лион» на вопросы журналистов ответили главный тренер петербургской команды Сергей Семак и защитник Вячеслав Караваев. Футболист рассказал, что предстоящий матч с французским клубом не менее важен, чем воскресная игра чемпионата России с московским «Спартаком».
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