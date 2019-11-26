Перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» - «Лион» на вопросы журналистов ответили главный тренер петербургской команды Сергей Семак и защитник Вячеслав Караваев. Футболист рассказал, что предстоящий матч с французским клубом не менее важен, чем воскресная игра чемпионата России с московским «Спартаком».

Спорт день за днем

Сергей Семак: «Задача побеждать стоит у „Зенита“ в каждом матче»

Армия и оружие Британии предсказали поражение в случае войны с Россией Аналитик из Королевского объединенного института оборонных исследований в Великобритании Джек Уотлинг заявил, что британская армия потерпит поражение в случае войны с Россией.

Культура Пресняков-старший предложил кандидатуру на «Евровидение-2020» Музыкант Владимир Пресняков-старший в беседе с ФАН предложил кандидата, достойного, по его мнению, представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.

Политика На Украине задержали бизнесмена Альперина Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.

Общество «Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.

Энергетика Цены на нефть снижаются после роста накануне Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,639 млн баррелей.

Общество Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.

Общество «Роскачество» оценило российские вина за 300–600 рублей за бутылку Эксперты с участием более 30 членов жюри проверили 600 образцов вин и составили рейтинг из 350 лучших в категории до 1 тыс. рублей.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Политика Трампа пригласили на слушания по импичменту президента США Приглашение на слушания по тяжким преступлениям и проступкам направил президенту США председатель Юридического комитета парламента США Джеррольд Надлер 26 ноября, сообщает пресс-служба комитета.

Общество Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.