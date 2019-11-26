Лига чемпионов
Петербургский дневникСергей Семак: «Задача побеждать стоит у „Зенита“ в каждом матче»
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
14
Кузяев
5
Барриос
27
Оздоев
11
Дриусси
22
Дзюба
7
Азмун
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
3
Андерсен
5
Денайер
20
Марсал
10
Траоре
29
Тузар
17
Рен-Аделаид
27
Корне
9
Дембеле
Лион
Расстановка 5‑4‑1
Перед матчем Лиги чемпионов «Зенит» - «Лион» на вопросы журналистов ответили главный тренер петербургской команды Сергей Семак и защитник Вячеслав Караваев. Футболист рассказал, что предстоящий матч с французским клубом не менее важен, чем воскресная игра чемпионата России с московским «Спартаком».
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Решающий матч. Как «Зенит» и «Лион» готовились ко встрече в Петербурге
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