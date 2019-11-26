Лига чемпионов
Gazeta.SPbСемак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Лионом»
В ходе предматчевой пресс-конференции Семак рассказал, что следует во время игры сохранять концепцию и не забывать о сопернике. Матч с «Лионом» может пропустить ветеран петербургского «Зенита» Юрий Жирков. По словам главного тренера «Зенита», из расположения сборной России он вернулся с травмой.
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Семак: то, что «Зенит» пропускает, — повод задуматься, на каком уровне находимся
Чемпионатвчера в 09:25
Жирков, Шатов и Кокорин тренировались в общей группе перед матчем с «Лионом»
Sportbox.RUвчера в 09:48
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Авто
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