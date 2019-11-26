Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортСергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем

Зенит — Лион
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Надеюсь, против Лиона мы отыграем более ровно, чем в Казани.
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