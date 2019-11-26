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Советский спортСергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем
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Семак: то, что «Зенит» пропускает, — повод задуматься, на каком уровне находимся
Чемпионатвчера в 09:25
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Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Авто
Китайский бренд Lifan оказался на грани исчезновения
Ещё год назад Lifan был одним из самых популярных китайских брендов на нашем рынке, однако после закрытия сборочного производства в Черкесске дилеры вынуждены распродавать запасы автомобилей.
Общество
ВЦИОМ: россияне предпочитают кошек собакам
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле
Армия и оружие
Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 «Лада»
Две российские подводные лодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" будут переданы в состав Военно-морского флота РФ 25 ноября 2021 года.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника июльских протестов в Москве
Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в столице.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Происшествия
Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть
"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Политика
МИД России предлагает расширить действие «закона Димы Яковлева»
МИД России поставил вопрос о возможности распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян, а не только на США.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Авто
Mazda начинает продажи Mazda3 с инновационным двигателем
Руководители японского автомобильного концерна Mazda объявили о начале продаж обновленной модели Mazda3, оснащенной инновационным двигателем.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
Политика
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".