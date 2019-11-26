Надеюсь, против Лиона мы отыграем более ровно, чем в Казани.

Сергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем

Общество Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.

Общество Путин примет участие в открытии трассы М-11 Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии трассы М-11 в Санкт-Петербурге 27 ноября, а также проведет совещание об эффекте от запуска этой дороги на развитие регионов.

Экономика Силуанов пообещал Иркутской области новый ГОК Российский министр сообщил, что накануне Челябинский трубопрокатный завод и компания "Иннер Монголия Баотоу Стил" (Inner Mongolia Baotou Steel) подписали о партнерстве при реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината в Иркутской области на базе крупнейшего в стране Зашихинского редкометалльного месторождения.

Общество Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии Первую леди Соединенных Штатов Америки Меланью Трамп освистали на молодежном мероприятии в Балтиморе.

Армия и оружие В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных «Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.

Армия и оружие Миссия ОБСЕ в Донбассе подтвердила завершение разведения сил в Золотом Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердила завершение разведения сил на участке №2 в городе Золотом самопровозглашенной Луганской республики, сообщили на странице операции объединенных сил (ООС) в соцсети Facebook во вторник, 26 ноября.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Происшествия На Сахалине спасатели отправили вертолет на поиски пропавшего мужчины Вертолет Ми-8 вылетел на поиски мужчины, пропавшего два дня назад, 24 ноября, в Корсаковском районе, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС Сахалинской области.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

Общество В России усилились эмиграционные настроения По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.