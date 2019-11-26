Надеюсь, против Лиона мы отыграем более ровно, чем в Казани.

Сергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем

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