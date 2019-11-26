Лига чемпионов
Советский спортСергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Решающий матч. Как «Зенит» и «Лион» готовились ко встрече в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург14:48
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
Футбол
«Торпедо» и форвард Максимов расторгли контракт
Московское «Торпедо» и нападающий Максим Максимов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.24-летний форвард пополнил команду летом 2019 года.
Политика
Папа Римский признался, что молится за Путина
Стоит отметить, что Папа Римский направил подобную телеграмму не только Путину, но и лидерам стран, над которыми он пролетал во время визита в Таиланд и Японию.
Футбол
Игорь Лебедев: «Невыход „Локомотива“ из группы? ЦСКА шесть лет был четвертым, а теперь вообще проигрывает „Лудогорцу“»
Вице-спикер Госдумы и болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев после поражения в домашнем матче Лиги чемпионов от «Байера» (0:2) поделился эмоциями от вылета команды из еврокубков.
Музыка
Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»
Общество
Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Здоровье
Вакцина от ВИЧ проходит клинические испытания. Пока только лечебная
300 новых случаев ВИЧ регистрируется в Челябинской области каждый месяц. А сам регион уверенно держится в десятке неблагополучных.
Армия и оружие
Турецкие военные начали испытания радаров ЗРК «Триумф»
Вооруженные силы Турции начали испытания радиолокационных систем зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Общество
Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России
Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
Футбол
Погба отказывается играть за «Манчестер Юнайтед»
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла ОАЭ на чемпионате мира
Сборная России по пляжному футболу проиграла команде ОАЭ во втором туре группового этапа чемпионата мира, который проходит в Парагвае.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на четверной прыжок Туктамышевой
Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на четверной тулуп в исполнении чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Армия и оружие
Подлодку «Петропавловск-Камчатский» передали в состав ВМФ России
Первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» передали Военно-морскому флоту России.
Политика
Украина пытается остановить «Северный поток-2» с помощью США
Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
Интернет
В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений
В WhatsApp тестируется новая функция, позволяющая устанавливать таймер для автоматического удаления публикаций.
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Футбол
Караваев: «Возвращение в Европу? Всегда нужно ставить самую высокую планку»
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев признался, что в будущем хотел бы вновь поиграть в европейском чемпионате.
Политика
Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
Футбол
«Брюгге» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче Лиги чемпионов
Бельгийский "Брюгге" на выезде сыграл вничью с турецким "Галатасараем" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Происшествия
В Албании число жертв землетрясения достигло 18
Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
Музыка
Директор Ротару ответил на травлю артистки в РФ
Украинская эстрадная певица София Ротару подверглась нападкам со стороны российских коллег за то, что она якобы поддерживает военную операцию на востоке Украины и при этом собирается с гастролями в Москву.