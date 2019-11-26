Лига чемпионов

Советский спортСоветский спортСергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем

Зенит — Лион
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Надеюсь, против Лиона мы отыграем более ровно, чем в Казани.
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Сергей Семак: О «Спартаке» перед «Лионом» не думаем

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«Сейчас думаем о „Лионе“. Следующий соперник никого не интересует». Семак — о решающем матче в ЛЧ

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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Спорт

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Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на четверной тулуп в исполнении чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

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В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой

Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
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Первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» передали Военно-морскому флоту России.
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Украина надеется, что санкции США воспрепятствуют запуску "Северного потока-2", заявила заместитель главы украинского министерства иностранных дел Елена Зеркаль.
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В WhatsApp появится функция автоматического удаления сообщений

В WhatsApp тестируется новая функция, позволяющая устанавливать таймер для автоматического удаления публикаций.
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Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
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Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
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Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
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Директор Ротару ответил на травлю артистки в РФ

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