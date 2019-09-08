Футбол
Матч ТВСергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы в составе сине-бело-голубых забили Алексей Сутормин и Максим Бачинский.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:03, Вашингтон
Общество
В мэрии нашли замену Владимиру Федорову
Кресло первого зама было вакантно с четверга, 5 сентября после увольнения Владимира ФЕДОРОВА опять таки в связи с представлением прокуратуры из-за отсутствия у него подлинного диплома о высшем образовании.
SakhaLife.ru 20:38
Армия и оружие
Военную аппаратуру украли по недосмотру
Северо-Кавказский окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу полковника Виталия Желудкова на решение Владикавказского гарнизонного военного суда, отказавшего ему в иске о признании незаконными действий командира 67-й зенитной ракетной бригады полковника Александра Гончарова, который своим приказом привлек офицера к дисциплинарной ответственности.
Коммерсантъ 18:41
Общество
В Японии 900 тысяч домов обесточены из-за тайфуна
По меньшей мере 10 жителей регионов Японии пострадали из-за тайфуна «Факсай», 900 тыс. домов обесточены. Об этом сообщает агентство Kyodo.
RT на русском 19:52
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Футбол
Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
Петербургский дневник 08:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Экономика
Домодедово перечеркивают полосы
В Домодедово подчеркивают, что инфраструктуры московского авиаузла недостаточно для создания масштабного транзитного хаба, а проект не будет нагрузкой для бюджета: аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств.
Коммерсантъ 18:41
Футбол
Марадона: «Люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом»
Бомбардир.ру 15:24
Политика
ЛДПР выигрывает все выборы в Хабаровском крае
В воскресенье в крае прошли дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70, выборы депутатов законодательной думы региона, выборы мэра и депутатов думы Комсомольска-на-Амуре, выборы депутатов гордумы Хабаровска.
РИА Новости 20:33
Политика
Оппозиционер Квициния намерен оспорить итоги выборов главы Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства.
BFM.ru 20:45
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полёт над Россией
Россия с 9 по 13 сентября в рамках международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полёт над территорией Польши, а США и Украина с 9 по 14 сентября — над территорией России.
RT на русском 18:31
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Экономика
МФО взаимного кредита
Стремясь компенсировать снижение доходов после увеличения регуляторных требований, микрофинансовые организации (МФО) начали задумываться о запуске брендированных Р2Р-площадок (кредитование граждан гражданами).
Коммерсантъ 18:41
Политика
На выборах главы Башкирии лидирует Хабиров
Известия 13:57
Политика
Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.
ФедералПресс 19:34
Наука
Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Теннис
Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 17:23
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата в округе Хамовники Илью Азара задержали на Тверской улице в Москве, сообщает «МБХ-медиа».
Коммерсантъ 11:25
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58