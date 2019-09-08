Футбол
Матч ТВСергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы в составе сине-бело-голубых забили Алексей Сутормин и Максим Бачинский.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Офицер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах, похищенный Службой безопасности Украины (СБУ) в связи с делом о крушении малайзийского Boeing MH17, отказался от сделки со следствием.
Известия 10:18
Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
Газета.Ru 11:25
Политика
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор заявил, что через поисковик Google, соцсеть Facebook и видеохостинг YouTube распространялась политическая реклама в единый день голосования 8 сентября, когда это было запрещено законом.
Коммерсантъ 10:33
Общество
«Медуза»: «список Ланового» к выборам в Мосгордуму распространяли связанные с мэрией паблики и СМИ
Появившуюся в интернете за несколько дней до выборов в Мосгордуму информацию, что актер Василий Лановой якобы призывает голосовать за провластных кандидатов, распространяли паблики во «ВКонтакте» и СМИ, связанные с мэрией Москвы.
Дождь 09:27
Авто
Названы топ-5 «заряженных» автомобилей до 1 млн рублей
Tvoe-avto.com 09:27
Политика
Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Здоровье
В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Футбол
«Балтика» разгромила «Текстильщик» в матче ФНЛ
Спорт-Экспресс 10:54
Шоу-бизнес
Уварова решилась на экстремально короткую стрижку
Звезда сериала «Не родись красивой» решила подстричься «под мальчика». Артистка и ранее тяготела к коротким прическам.
Телепрограмма 06:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Футбол
Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала
Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан «армейцев» из пражской «Спарты», с новичком столичного «Спартака» Алексом Кралом.
Чемпионат 08:36
Гаджеты
Восемь ядер Intel на 5 ГГц из коробки. Процессор Core i9-9900KS появится в продаже в следующем месяце
Напомним, Core i9-9900KS — это фактически разогнанная версия Core i9-9900K, все ядра которой способны работать на частоте 5 ГГц.
iXBT.com 11:27
Футбол
«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Петербургский "Зенит" в воскресенье обыграл в товарищеском матче ФК "Сочи". Трансляция велась на странице петербургской команды в Twitter.
DP.RU 09:00
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram
После поединка число подписчиков Нурмагомедова резко выросло, ему удалось перегнать самую популярную россиянку в Instagram — Ольгу Бузову.
Говорит Москва 09:27
Политика
Гахария стал новым премьером Грузии
Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.
РИА Новости 09:04
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Фигурное катание
Воронов поблагодарил одиночниц за повышение интереса к фигурному катанию
Фигурист Сергей Воронов поблагодарил российских одиночниц за повышение интереса к этому виду спорта.
Газета.Ru 11:39
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Происшествия
Два человека погибли в результате шторма в Крыму
В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
РБК 11:21
Политика
В Волгоградской области проголосовали 5,65 процента избирателей
На 10:00 в Волгоградской области явка избирателей составила 5,65%.
РИАЦ 03:09
Политика
В Оренбургской области начали работу избирательные участки
РИА Новости вчера в 23:04
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Технологии
Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox
Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
ГЛАС.RU вчера в 13:48
Общество
Суд в Петербурге оштрафовал или отстранил от работы в УИК 18 человек
Фрунзенский районный суд Петербурга отстранил от участия в работе избирательных участков 13 человек.
Gazeta.SPb 11:33
Политика
ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов
ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 11:42