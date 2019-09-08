Футбол

Матч ТВМатч ТВСергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы в составе сине-бело-голубых забили Алексей Сутормин и Максим Бачинский.
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Семак рассказал об игре с «Сочи» и оценил дебют Осорио

Спорт-Экспресс09:52

Сергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»

Матч ТВ10:14

Семак об игре с «Сочи»: такие матчи поддерживают игровой тонус

Мойка7810:24

Сергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»

Sportbox.RU10:14

Семак прокомментировал дебют Осорио в «Зените»

Gazeta.SPb09:57

Семак – о матче с «Сочи»: «Мы посмотрели на Осорио – он сыграл хорошо»

Бомбардир.ру11:12

Семак после матча с «Сочи»: «Осорио мы оценили, сыграл хорошо»

ProstoProSport09:37
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Появившуюся в интернете за несколько дней до выборов в Мосгордуму информацию, что актер Василий Лановой якобы призывает голосовать за провластных кандидатов, распространяли паблики во «ВКонтакте» и СМИ, связанные с мэрией Москвы.
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Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
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Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала

Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан «армейцев» из пражской «Спарты», с новичком столичного «Спартака» Алексом Кралом.
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Восемь ядер Intel на 5 ГГц из коробки. Процессор Core i9-9900KS появится в продаже в следующем месяце

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Футбол

«Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

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В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

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Гахария стал новым премьером Грузии

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Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

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Воронов поблагодарил одиночниц за повышение интереса к фигурному катанию

Фигурист Сергей Воронов поблагодарил российских одиночниц за повышение интереса к этому виду спорта.
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Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области

Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
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В результате шторма у берегов Крыма погибли два человека, один пострадавший пропал.
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В Волгоградской области проголосовали 5,65 процента избирателей

На 10:00 в Волгоградской области явка избирателей составила 5,65%.
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В Оренбургской области начали работу избирательные участки

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В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
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Провайдерам будет недоступен трафик пользователей браузера Firefox

Многие организации выступили против DoH - так многие провайдеры собирают данные о трафике и передают базы рекламодателям, так же отслеживание необходимо для блокировки запрещенных сайтов, а данный протокол не позволит больше этого делать.
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Суд в Петербурге оштрафовал или отстранил от работы в УИК 18 человек

Фрунзенский районный суд Петербурга отстранил от участия в работе избирательных участков 13 человек.
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ЦИК уличил «Голос» в публикации нарушений с прошлых выборов

ЦИК РФ уличил ассоциацию "Голос" в публикациях на своей карте нарушений записей с прошлых выборов, зафиксировано уже около 30 фактов дублирования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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