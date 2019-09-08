Футбол
Sportbox.RUСергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы в составе сине-бело-голубых забили Алексей Сутормин и Максим Бачинский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:13, Вашингтон
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском вчера в 08:33
Экономика
В России вырастут детские пособия
По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
Газета.Ru 02:53
Теннис
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.
ProstoProSport 02:15
Политика
МИД Грузии отказался признавать выборы в Крыму
МИД Грузии отказался признавать местные выборы в Крыму, назвав их "незаконными".
РИА Новости вчера в 15:11
Экономика
Госкорпорации подпишут на ипотеку
Предполагается, что спрос на такие бумаги обеспечит также государство: ВЭБу разрешат инвестировать в них пенсионные накопления, их смогут покупать госкомпании и госкорпорации.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Политика
Сергей Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму
Сергей Собянин прокомментировал итоги выборов в Мосгордуму. Мэр Москвы написал о прошедших выборах на своей странице в Twitter.
Вести Подмосковья 03:09
Игры
Хакеры атаковали сервера World of Warcraft Classic
Территория новостей 02:32
Происшествия
Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей
По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Финансы
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых
Сегодня, 6 сентября 2019 года, совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.
Саминвестор 01:07
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Армия и оружие
ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости 02:24
Общество
Facebook отказался платить штраф по жалобе Роскомнадзора
Facebook не выплатила штраф в размере 3 тыс. руб. за отказ подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Rambler News Service 02:58
Единоборства
Емельяненко может провести бой в Японии 2 декабря
Легенда ММА, российский боец Фёдор Емельяненко может провести бой на совместном шоу компаний Bellator и RIZIN в Японии 2 декабря.
News.ru 01:24
Авто
Беспилотники «Яндекса» проехали 1 млн км
Ведомости 03:00
Автоспорт
Росберг считает, что Леклер отобрал у Феттеля статус лидера «Феррари»
Спорт-Экспресс 02:59
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ вчера в 16:45
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Происшествия
РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Ведомости вчера в 15:18
Политика
На выборах губернатора Сахалина обработано 100% протоколов
По предварительным итогам, подведённым после обработки 100% протоколов, временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко побеждает на выборах главы региона.
RT на русском вчера в 19:11
Политика
Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Политика
На выборах губернатора Ставрополья побеждает Владимир Владимиров
ГТРК Ставрополье 02:25
Кино
Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
Интермонитор.ру вчера в 15:41
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя «как нормальная страна»
Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
Pravda.Ru 07 сентября в 08:06
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по мобильному приложению вместо паспорта
В рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.
Интерфакс вчера в 21:26
Общество
Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
РИА Новости вчера в 16:17
Происшествия
Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
В Москве вооруженная группа людей напала на сотрудников магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 16:15
Политика
Глава СПЧ заявил, что выборы в России прошли нормально
"На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования в полутора десятков регионов, выборы прошли нормально", - сказал Федотов РИА Новости.
РИА Новости 01:43
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Авто
Bentley выпустит современные версии довоенного Blower
Тираж современных моделей серии Blower Continuation составит 12 экземпляров — по одному на каждую гонку, в которых участвовали оригинальные 4 машины.
Тарантас Ньюс 02:17