Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «Плохо играла вся команда»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3) заявил, что его команда дала португальцам возможность реализовать атакующий потенциал.
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