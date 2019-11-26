Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от грядущей встречи с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По словам наставника сине-бело-голубых, все футболисты здоровы и готовы к игре.

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Политика Миллер назвал препятствие для транзита газа через Украину Руководитель "Газпрома" подчеркнул, что по указанию президента России Украине было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению существующего.

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Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Путин подписал закон для «Яндекса» Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов.

Происшествия В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).

Политика Медведев заявил, что Россия не будет отменять контрсанкции первой Отношения между Россией и ЕС могут снова наладиться в том случае, если в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе будет наблюдаться прогресс.

Происшествия МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы - тогда в документе одной из возможных причин катастрофы также была названа ошибка пилотов.

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Политика Лавров прокомментировал рекомендации WADA об отстранении РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отстаивать «необходимость честного разговора» и заявил, что «есть желающие поставить Россию в положение обвиняемой», комментируя рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает «РИА Новости» 26 ноября.

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Общество Пикапы Tesla и Ford сыграли в перетягивание каната Самый мощный Tesla Cybertruck с тремя электромоторами и полным приводом разгоняется до «сотни» за три секунды и проезжает без подзарядки свыше 800 км. Несмотря на такие завидные показатели, вряд ли тесловский грузовик сможет конкурировать с F-150 в плане продаж: последний продается по миллиону экземпляров в год (в США).

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Политика МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.

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