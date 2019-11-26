Лига чемпионов
КП - Санкт-ПетербургСергей Семак: «Понимаем, что „Зениту“ необходимо победить „Лион“»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от грядущей встречи с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По словам наставника сине-бело-голубых, все футболисты здоровы и готовы к игре.
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