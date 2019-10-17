Футбол
Петербургский дневникСергей Семак: «„Ростов“ показывает сейчас отличную игру»
Перед матчем 13-го тура чемпионата России на вопросы журналистов ответили главный тренер петербургской команды Сергей Семак и защитник Вячеслав Караваев. Футболист, участвовавший в матче сборной России с командой Кипра, поблагодарил за поздравление с выходом нашей команды на Евро.
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Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
RT на русском 01:49
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Происшествия
Суд выпустил из СИЗО четырех фигурантов дела о «Зимней вишне»
Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
Газета.Ru 11:41
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в зале суда
Фигуранты дела «Нового величия» Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков порезали себе руки в ходе заседания в Люблинском суде Москвы, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 11:46
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан 01:21
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Политика
МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
Министерство иностранных дел России направит Вашингтону ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске.
RT на русском 03:53
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 15 октября в 04:39
Спорт
В Токио озвучили идею провести часть Олимпиады-2020 на Курилах
Московский Комсомолец 10:33
Шоу-бизнес
У Сергея Жигунова отобрали квартиру за долги перед банком
Компания Жигунова долг не погасила. В результате судебные приставы наложили арест на квартиру артиста на Мосфильмовской улице.
Аргументы и Факты 11:15
Происшествия
Стала известна судьба матери «керченского стрелка»
Мать студента Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в прошлом году, сменила фамилию и переехала.
Слава труду (Бавлы) вчера в 04:22
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент опубликовал детали
Изображения оптики и были опубликованы в Роспатенте.
Tvoe-avto.com 07:50
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru вчера в 03:50
Армия и оружие
Российский «летающий радар» А-100 бросает вызов американскому E-3
Фото: Air Combat Command Тем не менее, считается, что А-50У по своим характеристикам и возможностям уступает американскому самолету ДРЛО E-3 Sentry.
Военное обозрение 05:59
Общество
Новая глава МВФ начала первое общение с прессой со стихов Пушкина
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева начала первую пресс-конференцию на полях осенней встречи Всемирного банка со стихов Пушкина.
РИА Новости 10:18
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
MobiDevices вчера в 07:54
Происшествия
В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»
В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
Газета.Ru 04:15
Шоу-бизнес
Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров
Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
ОК! 11:43
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Армия и оружие
Видео: курдские боевики уничтожили турецкую бронетехнику в Сирии
Известно, что курдские боевики атаковали подразделения, которое имеет на вооружении основные боевые танки Leopard-2A4 и боевые машины пехоты ACV-15.
ГЛАС.RU 07:05
Единоборства
Хабиб не пришел на пресс-конференцию в Москве. Это было весело
В последний раз Хабиб встречался с российскими журналистами в Москве в ноябре прошлого года на подписании контракта с новым спонсором, производителем энергетического напитка.
Матч ТВ 08:19
Общество
В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь
В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Кино
Советский фильм «Вий» вошел в топ лучших фильмов ужасов в истории
Кинолента ленинградского режиссера Георгия Кропачева "Вий", снятая в 1967 году по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, оказалась в списке 100 лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографии.
Народные новости вчера в 04:13
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Газета.Ru 10:53
Кино
Умерла 106-летняя актриса Джули Гибсон
Певица и актриса, учившаяся с Сиднеем Пуатье и Майей Анжелу и работавшая с Орсоном Уэллсом и Джоном Хьюстоном, умерла во сне еще 2 октября 2019 года, сообщил прессе ее кузен Джеймс Роджерс.
Газета.Ru 08:32