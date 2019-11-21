Футбол

Татар-информТатар-информСергей Семак: «Рубин» много играет на ноль

Рубин — Зенит
23 ноября
в 06:00
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе подготовки питерского клуба к матчу с «Рубином», который состоится 23 ноября на Центральном стадионе столицы Татарстана.
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