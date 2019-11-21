Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе подготовки питерского клуба к матчу с «Рубином», который состоится 23 ноября на Центральном стадионе столицы Татарстана.

Сергей Семак: «Рубин» много играет на ноль

Общество «Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».

Происшествия В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главное управление МВД по региону.

Политика ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.

Кино «Игре престолов» сняли альтернативный финал Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.

Политика В МИД Белоруссии оценили налаживание связей с США Замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко заявил, что политическая воля в США и Белоруссии для улучшения отношений есть, но прорывов пока ждать не стоит.

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Политика Вучич отреагировал на шпионский скандал в Сербии Сербия не будет менять политику в отношении России на фоне обвинений в адрес Москвы в вербовке сербского офицера, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе пресс-конференции, передает телеканал местный «РТС-1».

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Здоровье День отказа от курения пройдёт в России Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2019 году этот день приходится на 21 ноября.