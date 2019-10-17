Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о сопернике, особо отметив игру нападающего Элдора Шомуродова. Встреча пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Шоу-бизнес
Ягудин показал трогательное фото с Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурном катанию, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин опубликовал фотографию со своей женой Татьяной Тотьмяниной, которая находится в одной из столичных больниц.
РЕН ТВ вчера в 09:59
Происшествия
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Политика
Парубий: западные страны оказывают давление на Зеленского
Как сообщает "Радио НВ", экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил журналистам, что Запад оказывает жесткое давление на президента страны Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец вчера в 19:26
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее сообщалось, что новый рамный внедорожник «Русский Прадо» стоимостью около 1,5 млн рублей будет построен на новой платформе, которая в дальнейшем ляжет в основу целого семейства машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.
Автоновости дня вчера в 23:53
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Подозреваемого в коррупции соратника Порошенко задержали на Украине
Бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олега Гладковского (Свинарчука) остановили при попытке покинуть Украину, заявил бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко 17 октября на своём telegram-канале.
REGNUM 07:06
Транспорт
ГИБДД намерена заменить дорожные камеры-треноги на новые устройства
Татар-информ вчера в 15:21
Культура
Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов
Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 15 октября в 00:30
Политика
Лавров посетит Норвегию 25 октября
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершит визит в Норвегию 25 октября.
ТАСС 06:48
Армия и оружие
Российский военный спутник разделился на орбите
По данным Минобороны РФ, космические аппараты проходят на орбите испытания, связанные с обслуживанием и передачей телеметрической информации о состоянии спутников.
Популярная механика 05:40
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Политика
Лукашенко назвал Россию своей идеологией, которую невозможно «выбить»
Как заявил Лукашенко, Россия - это идеология, которую из него «не выбить».
ТК Звезда 05:52
Технологии
В России впервые представлен боевой экспериментальный робот «Маркер»
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу "Маркер", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:49
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»
На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
RT на русском 00:00
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru 01:56
Экономика
«Лукойл» раскрыл принципы новой дивидендной политики
Крупнейшая негосударственная нефтяная компания в России «Лукойл» меняет дивидендную политику, следует из решения ее совета директоров.
Ведомости вчера в 14:05
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Футбол
В Англии был забит гол головой со своей половины поля
Невероятный гол головой со своей половины поля был забит защитником в матче региональной футбольной лиги Англии.
Sport24.ru вчера в 15:09
Политика
В штабе Зеленского перепутали Литву и Латвию
Работники офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщили о визите украинского лидера в Литву вместо Латвии.
REGNUM 02:13
Политика
В Баку объяснили порядок въезда россиян с армянскими фамилиями
Граждане России с армянскими фамилиями могут приехать в Азребайджан, но им необходимо проинформировать об этом посольство страны в Москве, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
BFM.ru 04:35
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56