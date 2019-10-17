Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»

Зенит — Ростов
19 октября
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед игрой 13-го тура РПЛ с «Ростовом» рассказал о сопернике, особо отметив игру нападающего Элдора Шомуродова. Встреча пройдет 19 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бюст Дзюбы, пятка Кокорина, слова Семака про Шомуродова. «Зенит» готовится к главной игре 13-го тура

Sport24.ru09:24

Сергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»

Спорт-Экспресс04:20

Сергей Семак: «После паузы у всех игроков разное состояние, надо быстрее переключаться на чемпионат»

Sportbox.RU04:40

Сергей Семак: «После паузы у всех игроков разное состояние, надо быстрее переключаться на чемпионат»

Матч ТВ04:40

Семак: «Ростов» заслуживает своих очков и места. Шомуродов — открытие чемпионата

Чемпионат04:34

Семак: «„Ростов“ находится на том месте, которое абсолютно заслуживает»

78.ru04:58

Семак: Шомуродов стал открытием сезона в РПЛ

РИА Новости05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Политика

Госдума одобрила запрет на выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) запрещено выезжать за границу до пяти лет со дня увольнения со службы.
Коммерсантъ 09:21
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом

На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
РЕН ТВ 09:07
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Происшествия

В Калининграде пойдут под суд вербовщики террористов

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, по версии следствия, младший из обвиняемых - приверженец радикальных течений ислама, поддерживающий участников "Джебхат ан-Нусра" (запрещена решением суда на территории Российской Федерации), в Калининградской области настойчиво убеждал своего 19-летнего соотечественника присоединиться к этой организации.
Российская газета 07:49
Происшествия

В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы

В Новосибирске, в туалете одной из школ Советского района, обнаружили тело 15-летней девочки, сообщил журналистам представитель областного главка Следственного комитета.
РИА Новости 03:39
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Экономика

Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение

Омкар Годбоул заявлял, что дневные и 4-х часовые графики указывают на падение биткоина до недавних минимумов ниже $7800.
РБК вчера в 02:55
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru 15 октября в 09:53
Политика

Би-би-си узнала о выброшенном Эрдоганом письме Трампа

9 октября, в день начала военной операции Турции в Сирии, Трамп написал Эрдогану письмо, в котором заявил, что практически договорился о мирном урегулировании конфликта, и предложил Анкаре заключить сделку.
РБК 08:42
Культура

Путин посмотрел класс-концерт студентов-выпускников ВГИКа

Профессор кафедры актерского мастерства, заслуженный артист России Александр Федоров рассказал президенту о том, что студенческая труппа объездила с этим концертом несколько регионов России.
Интерфакс 09:22
Армия и оружие

Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Общество

Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию

Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Политика

МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске

Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением

Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы

Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Экономика

Кудрина и Зубкова ждут в Париже по делу о 12 миллиардах долларов

Главу Счетной палаты Алексея Кудрина и председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова позвали выступить на слушаниях международного арбитража в ноябре в Париже по делу «Пугачев против Российской федерации».
Фонтанка.Ру 09:14
Авто

Детали «Русского Прадо» от УАЗ показали на фото

Ранее сообщалось, что новый рамный внедорожник «Русский Прадо» стоимостью около 1,5 млн рублей будет построен на новой платформе, которая затем ляжет в основу целого семейства машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.
Автоновости дня вчера в 23:53
Технологии

Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний, сообщают «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Lenta.ru 05:33
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Здоровье

Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов

Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum вчера в 01:55
Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Политика

ФСБ занялась технологиями для обнаружения и уничтожения опасных дронов

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужба развивает технологии по обнаружению и уничтожению потенциально опасных беспилотных летательных аппаратов.
Взгляд.ру 10:09
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о ее наряде.
Lenta.ru 09:11
Политика

Израиль отказался от обмена арестованными гражданами с Россией

Министр подчеркнул, что американский запрос об аресте россиянина был составлен на основе четких доказательств преступления, совершенного на территории США, и поэтому просьба России отпустить Буркова не пройдет юридической проверки.
Lenta.ru 09:45
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика

РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери

В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.
Газета.Ru 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное