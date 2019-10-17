Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Ростова» назвал блестящей игру узбекского нападающего соперника Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Встреча состоится в субботу, 19 октября.

Спорт день за днем

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Армия и оружие Пуски баллистических и крылатых ракет прошли под руководством Путина Минобороны России сообщило о проведении пусков баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений "Гром-2019", передает РИА "Новости".

Здоровье Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.

Экономика В Минтрансе назвали ключ к снижению цен на авиабилеты Юрчик сделал такое заявление на фоне анонса лоукостера «Победа» («дочка» «Аэрофлота») о повышении с 28 октября цен на перелеты в Россию из-за рубежа на €25, то есть примерно на 40% от средней стоимости такого билета.

Здоровье Названы напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас повеселился со своими детьми под песню Юрия Никулина Певец Энрике Иглесиас на своей странице в Instagram разместил видео, где играет с сыном Николасом и дочерью Люси.

Политика Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Европейский союз согласовали сделку по Brexit — выходу Британии из ЕС.

Происшествия Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина Другую взятку — $500 тыс. от основателя сети ресторанов «Якитория» Олега Шейхаметова — получил лично начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Максименко: за деньги особист должен был проигнорировать «непроцессуальные решения» следователей насчет судьбы Кочуйкова.

Общество Сильный снег надвигается на Свердловскую область Сильный снег надвигается на Свердловскую область. С таким предупреждением выступают МЧС и синоптики.

Армия и оружие Израиль тайно ударил по Сирии на фоне операции Турции Израильская авиация воспользовалась эскалацией конфликта в Сирии, чтобы скрытно нанести удары по территории страны.

Происшествия В Москве арестовали лжеврача, «лечившего» пенсионеров гречкой В Москве арестовали мужчину, которого подозревают в продаже пенсионерам гречки под видом лекарств, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Культура Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.

Происшествия Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки Щеглова обвиняла главреда в том, что в ночь на 27 сентября он изнасиловал ее в редакции газеты, где несколько журналистов праздновали вручение наград регионального конкурса «Феникс».

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Космос HiRISE сфотографировал зонд InSight на Марсе HiRISE контролирует место посадки InSight в районе Elysium Planitia на Красной планете на предмет изменений на поверхности, таких как следы пыльного дьявола.

Шоу-бизнес Жигунов лишился квартиры из-за долгов Известный актер и продюсер Сергей Жигунов лишился квартиры из-за долгов, сообщила пресса.

Политика Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в убийстве молодой матери В Екатеринбурге суд на 2 месяца арестовал троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая 10 октября отправилась продавать автомобиль и пропала.

Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке» В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.

Политика США помогли предотвратить теракты в России Соединённые Штаты недавно предоставили России информацию о готовившихся терактах на российской территории.

Единоборства Американский боксёр Дэй скончался после нокаута Американский боксёр Патрик Дэй скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Чарльзом Конвеллом.

Политика Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.