Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Семак: «Шомуродов играет просто блестяще»

Зенит — Ростов
19 октября
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Понятно, что все футболисты атаки «Ростова» выполняют большой объем работы, которая придает баланс игре команды. Что касается Шомуродова, то он открытие чемпионата, хороший футболист.
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