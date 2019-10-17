Понятно, что все футболисты атаки «Ростова» выполняют большой объем работы, которая придает баланс игре команды. Что касается Шомуродова, то он открытие чемпионата, хороший футболист.

Политика Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».

Политика Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Кино Netflix представил новый тизер «Ведьмака» Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».

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Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.

Футбол Владимир Габулов может покинуть «Аланию» Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.