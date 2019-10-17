Футбол
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «Шомуродов играет просто блестяще»
Понятно, что все футболисты атаки «Ростова» выполняют большой объем работы, которая придает баланс игре команды. Что касается Шомуродова, то он открытие чемпионата, хороший футболист.
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Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Политика
Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
Общество
Названы самые дорогие бренды на планете. Рекордсмен стоит $234 млрд
Второе место в рейтинге брендов досталось Google. Эта торговая марка показала более умеренный прирост в 8% и теперь оценивается в $168 млрд.
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Подерутся два чемпиона мира в полутяжелом весе — Артур Бетербиев и Александр Гвоздик.
Футбол
Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»
Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Армия и оружие
Истребитель Су-30 разбился в Венесуэле
В штате Гуарико в центральной части страны потерпел катастрофу венесуэльский истребитель Су-30.
Игры
Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Общество
Кейт Миддлтон посетила мечеть босиком и в национальном костюме
Принц Уильям выбрал строгий классический костюм, в то время как Кейт Миддлтон предстала в национальном костюме шальвар-камиз бирюзового оттенка.
Происшествия
Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой
Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Авто
В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
Армия и оружие
Российские ученые разработают высокотемпературный клей для гиперзвуковых самолетов и ракет
Перед российскими учеными поставлена задача разработать технологию по производству специального клея, не теряющего своих свойств при температурах в 1,6 тыс. градусов Цельсия.
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
Нападающий хоккейного клуба «Вегас» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за употребление допинга.
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»
Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.
Гаджеты
Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11
Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.
Политика
Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде
Саммит G7 2020 года пройдёт 10—12 июня в Майами и состоится на курорте, принадлежащем президенту США Дональду Трампу.
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
Гаджеты
Google представила новую модель смартфона Pixel
Футбол
Владимир Габулов может покинуть «Аланию»
Во вторник по решению учредителей клуба свою должность покинул генеральный директор Амзор Айларов.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками
36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.