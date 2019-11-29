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Советский спортСоветский спортСергей Семак: «Спартак» стал строже и организованнее в обороне

Зенит — Спартак
1 декабря
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Примерно понимаем, как сейчас играет Спартак. Команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов.
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