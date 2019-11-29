Лига чемпионов
Советский спортСергей Семак: «Спартак» стал строже и организованнее в обороне
Примерно понимаем, как сейчас играет Спартак. Команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Российская газета вчера в 12:59
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Вести.Ru 16:24
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика Сегодня 01:52
Хоккей
«Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз», 28 ноября, прогноз на матч НХЛ
28 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Флоридой Пантерз».
Чемпионат 27 ноября в 00:30
Общество
Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»
В распоряжении Первого канала появилось видео операции американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо.
РИА Новости 17:12
Политика
Жириновский назвал ошибкой вывод войск из Восточной Европы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржепорые установить памятник бойцам Русской освободительной армии Андрея Власова, заявив, что вывод войск из Восточной Европы был ошибочным.
Известия 18:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка
Центробанк отозвал лицензию ООО «Осколбанк» (Старооскольский коммерческий Агромпромбанк).
РБК 01:30
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM 17:39
Общество
Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты
Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.
Карелинформ вчера в 14:00
Наука
В MIT научились модулировать спиновые волны
Специалисты MIT разработали новую архитектуру схемы, в которой для модулирования проходящей спиновой волны используется доменная стенка только нанометровой ширины в слоистых нанопленках магнитного материала.
Хайтек+ 04:51
Происшествия
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Сообщалось, что мужчина с ножом напал на прохожих на одной из нидерландских улиц, в результате пострадали несколько человек.
Lenta.ru 19:03
Армия и оружие
ВСУ за неделю четыре раза обстреляли территорию ЛНР
Украинские каратели за неделю четыре раза нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР.
ИА Новороссия 05:39
Автоспорт
Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
РИА Новости 05:52
Футбол
«Шальке» обыграл «Унион» и вышел на второе место
«Шальке» на своем поле принимал «Унион» в матче 13-го тура чемпионата Германии.
Sportbox.RU 16:34
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Городовой 02:28
Политика
Apple пообещала разобраться с российским Крымом на картах
Компания Apple пообещала «внимательно присмотреться» к отображению Крыма, как российской территории, в своих приложениях «Карты» и «Погода», сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
REGNUM 19:12
Энергетика
«Газпром» объяснил падение прибыли избытком газа в Европе
В третьем квартале избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет.
РБК 11:25
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаку террористов в Идлибе
Взгляд.ру 18:37
Политика
Путин ледяным тоном пообещал навести порядок на телевидении
На Совете по межнациональным отношениям в Нальчике Владимир Путин раскритиковал политику федеральных телеканалов, которые отказываются показывать сюжеты на этнические темы и привлекают некомпетентных экспертов, стравливающих народы.
Московский Комсомолец 11:56
Происшествия
Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
РИА Новости вчера в 00:41
Здоровье
Около 40% взрослых россиян страдают от артериальной гипертонии
Одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы является артериальная гипертония.
Телеканал 360° вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Елена Летучая поразила поклонников экстремально глубоким декольте
Известная российская телеведущая Елена Летучая посетила вручение премии Super Woman журнала GQ в платье с экстремально глубоким вырезом, чем поразила публику.
Слово и Дело 00:37
Общество
Перевозчики мусора заявили об уходе с новосибирского рынка
По оценкам Булычева, доля покидающих рынок перевозчиков составляет 26,8%. 29 ноября о решении уведомят губернатора Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя, депутатов и прокуратуру.
Тайга.инфо вчера в 21:28
Политика
У Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан
Российская газета 18:45
Происшествия
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
Lenta.ru 17:38
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости 05:57
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
REGNUM 09:15
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Сумма исковых требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
РБК 17:12