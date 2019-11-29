Примерно понимаем, как сейчас играет Спартак. Команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов.

Сергей Семак: «Спартак» стал строже и организованнее в обороне

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