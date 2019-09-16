Очень молодая команда. В конце прошлого сезона приобрела нескольких игроков, кого-то за приличные деньги. Есть лидеры, которые играют хорошо на протяжении последних лет. В целом, хорошо сбалансированная команда с огромным потенциалом.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет во вторник, 17 сентября.

Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Общество Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Политика Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Отчим Кокорина наехал на журналиста Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.

Авто Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.

Политика Профессор Меркель объяснил, почему Россия не «аннексировала» Крым Профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права Райхард Меркель прокомментировал заявления западных политиков об "аннексии" Крыма Россией.

Политика В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

Политика Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре Напомним: ранее в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что на встрече Владимира Путина с президентами Турции и Ирана в Анкаре, где пройдет трехсторонний саммит по Сирии, может быть затронута тема совершенных в субботу атак на объекты саудовской нефтеперерабатывающей компании Saudi Aramco.

Шоу-бизнес Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы.

Авто Электромобили могут начать ездить по выделенной полосе с 2020 года Владельцы электромобилей в России могут начать ездить по выделенной полосе уже с 2020 года.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.

Происшествия Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Происшествия Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.

Происшествия В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.

Баскетбол Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх» Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».

Политика США и Саудовская Аравия не исключили военного ответа в отношении Ирана Вашингтон совместно с саудитами «рассматривает возможность» ударов возмездия по объектам на территории Ирана, пишет журналист.

Гаджеты Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.

Политика Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в 2020 году, когда состоится конгресс угро-финских народов.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни Характерные для недуга пятна появились по всему телу и у Анны Седоковой.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.