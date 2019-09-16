Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет во вторник, 17 сентября.

Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»

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