Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Встреча пройдет во вторник, 17 сентября.
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Жители России пересаживаются на китайские кроссоверы
Несмотря на статистику, специалисты отметили, что в целом эти две китайские компании стали быстро реагировать на запросы потребителей, пишет «Комерсантъ».
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Брэд Питт удивился обилию оборудования на Международной космической станции и напросился на комплимент из космоса.
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Saudi Aramco может отложить IPO из-за атаки дронов
Власти Саудовской Аравии обсуждают возможный перенос сроков первичного публичного размещения (IPO) компании Saudi Aramco из-за произошедшей 14 сентября атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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Финансы
Рубль резко подорожал к доллару и евро
Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
Телеканал Санкт-Петербург 15:13
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
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В Шереметьево назвали дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы
Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) в аэропорту Шереметьево откроется 19 сентября.
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Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
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Форд заплатит компенсацию за уход из России. Но не всем
В России прекращено производство и импорт легковых автомобилей Ford, два автозавода закрыты, работает лишь предприятие в Татарстане, где производят легкие коммерческие автомобили Ford Transit.
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Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
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«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
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Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
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Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Армия и оружие
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«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
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На льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», во время игры между двумя игроками из противоположных команд завязалась драка.
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Мощный взрыв газа разнес интернат в США, погиб один пожарный
В американском Фармингтоне, штат Мэн, мощный взрыв прогремел с здании интерната для людей с нарушениями развития.
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Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
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Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.
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В сети появилась короткометражка по «Миру Юрского периода»
Одна из старейших голливудских студий Universal опубликовала на своем канале в YouTube короткометражный фильм по «Миру Юрского периода».
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