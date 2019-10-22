Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Сергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло»

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