Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
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