Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

Сергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло»

Спорт день за днем

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.

Общество Налог для самозанятых введут еще в 13 регионах в 2020 году В 2020 году специальный налоговый режим для самозанятых россиян распространят еще на 13 регионов, заявил министр финансов Антон Силуанов в программе «Право на справедливость» в эфире Первого канала.

Авто Skoda Karoq доберется до России в первом квартале 2020 года Компактный кроссовер Skoda Karoq появится на российском рынке в начале 2020 года.

Политика Уволен глава департамента соцзащиты Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу департамента труда и социальной защиты Владимира Петросяна.

Спорт Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Общество Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Происшествия Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке "Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".

Политика Россия не видит шагов Украины по подготовке к «нормандской четверке» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит изменений в ситуации с подготовкой саммита "нормандской четверки" со стороны Киева, передает РИА "Новости".

Политика Госдеп оценил договоренность России и Турции по Сирии: «Много дыр» Договоренность между Россией и Турцией по военной операции "Источник мира" остановит продвижение турецких сил вглубь Сирии, однако в соглашении между Москвой и Анкарой есть "много дыр".

Гаджеты Samsung обещал исправить уязвимость блокировки смартфона по отпечатку Уязвимость обнаружена жительницей Великобритании, муж которой по ее просьбе сумел разблокировать смартфон со включенной функцией защиты по отпечатку пальца.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Общество Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Происшествия Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.

Наука Названа угроза со стороны выращенных мыслящих мозгов Исследователи из лаборатории Green Neuroscience в Сан-Диего (США) пришли к выводу, что нейробиологи, выращивающие мини-мозги для моделирования работы человеческого мозга, опасно приблизились к тому моменту, когда их органоиды начнут проявлять признаки разума.

Футбол Сарри назвал имя игрока, который ему понравился в составе «Локомотива» Команда Юрия Семина осталась на третьем месте в таблице с 3 очками. «Ювентус» набрал 7 очков и вышел на первую строчку.