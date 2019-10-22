Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
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Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
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Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
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Эрдоган заявил о неполном выполнении США обязательств по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили достигнутые на прошлой неделе двумя странами договоренности.
Коммерсантъ 17:53
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Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
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Источники пишут, что модель получит внешность соответствующую новому фирменному стилю компании.
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Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
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На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
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Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей
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Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Газета.Ru 05:38
Общество
Суд Польши позволил выдать России экс-главу НПО «Космос»
Экс-глава НПО "Космос" попросил об экстрадиции в Россию Черняков скрывался в Великобритании, но после тяжбы с Банком Москвы в Высоком суде Лондона его заочно осудили на тюремный срок за неуважение к британскому правосудию.
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В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
РИА Новости вчера в 07:36
Экономика
Эксперты засомневались в росте доходов населения на 3%
Рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2019 года на 3% в годовом выражении не коррелирует с другими макроэкономическими показателями, заявил "Газете.Ru" директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев во время заседания дискуссионного экономического клуба.
Газета.Ru 09:21
Фигурное катание
Дмитриев: Я не видел, как Медведева делает четверной
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мнением по поводу того, сможет ли Евгения Медведева выучить четверной прыжок.
Нева Спорт 15:12
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 10:28
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Sputnik Литва 19 октября в 09:05
Происшествия
Пожар в ангаре на северо-востоке Москвы локализовали
Пожарные локализовали возгорание в металлическом ангаре на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
ТАСС 16:29
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Спорт
Решившая выступать за Словению Подчуфарова назвала российский спорт шапито
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о причинах решения поменять спортивное гражданство, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:40
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
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Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
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Российский ледокол «Тор» у берегов Норвегии подал сигнал SOS
Российский ледокол в районе западного побережья Норвегии подал сигнал SOS. Об этом РБК сообщили в норвежской службе спасения.
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Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
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Компания Boeing анонсировала первый пилотируемый полет к МКС
Экономика сегодня 18:18