Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «В матче „Лейпцига“ с „Лионом“ французам больше повезло»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
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Сергей Семак: «В матче с „Лейпцигом“ выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее»
Sportbox.RUвчера в 13:26
Сергей Семак: Все, кроме Мамманы и Малкома, здоровы и готовятся к «Лейпцигу»
Советский спортвчера в 13:23
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Семак: «В матче „Лейпциг“ — „Зенит“ выиграет тот, кто окажется сильнее и удачливее»
Sport24.ruвчера в 12:46
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Турция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
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