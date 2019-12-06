Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0). — Хорошая игра, поздравляем болельщиков. Нам хотелось перед перерывом поздравить всех с Новым годом результатом, получить эмоции.

Политика Медведев назвал условия заключения с Киевом соглашения по газу Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина не договорятся по вопросу газа, пока Киев не перестанет требовать выплат по судебным решениям, передает РИА "Новости".

Футбол Первый тайм «Зенита» против «Динамо» закончился голом Дзюбы В настоящее время счёт по итогам первого тайма составляет 3:0. Отметим, за первые 45 минут игры «Зенит» сделал 6 ударов по воротам, из которых 3 завершились желанным результатом.

Политика Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

Музыка Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос» На телешоу "Голос" исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

Политика В сенате рассмотрят проект о признании России страной-террористом Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что, по мнению Госдепа, Россию нельзя считать государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Сирии.

Общество В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.

Общество Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты Глава отделения в немецкой клинике внутренней медицины и нейрогастроэнтерологии Helios Томас Фрилинг назвал продукты, которые разрушают кишечник.

Армия и оружие В Турции испытали российские С-400 Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.

Политика Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Общество Россияне стали чаще умирать от отравления алкоголем В Центре разработки национальной алкогольной политики заявили, что в России за девять месяцев 2019 года от случайных отравлений алкоголем умерли 5 010 человек, что на 11,9% больше, чем за соответствующий период 2018 года, передает "Интерфакс".

Гаджеты Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году Недавно сообщалось, что «яблочная» компания в следующем году представит пять моделей, одним из которых окажется бюджетный iPhone SE 2. Ресурсу AppleHub удалось узнать характеристики и цены на будущие новинки.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Политика В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».

Политика Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом в субботу сообщило агентство БелТа.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.