Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (3:0). — Хорошая игра, поздравляем болельщиков. Нам хотелось перед перерывом поздравить всех с Новым годом результатом, получить эмоции.

Общество В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.

Общество «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах 2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.

Общество Медведев рассказал о повышении доходов россиян Глава кабмина отметил, что реальные располагаемые доходы россиян за 9 месяцев текущего года продемонстрировали рост.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась из-за семечек уральского певца Певицу Полину Гагарину оскорбило поведение уральского певца Арсения Курчанина на шоу «Голос», в котором она выступает в жюри.

Политика В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».

Здоровье Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.

Единоборства Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.

Происшествия Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.

Политика Правительство раскритиковало новую версию законопроекта о цифровой подписи Государственно-правовое управление президента России (ГПУ) дало отрицательный отзыв на поправки ко второму чтению законопроекта об электронной цифровой подписи, сообщает РБК со ссылкой на текст заключения.

Спорт Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.