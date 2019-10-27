РПЛ
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Крылья Советов
Расстановка 4‑4‑2
1
Рыжиков
50
Карпов
23
Комбаров
2
Полуяхтов
3
Чернов
77
Кабутов
8
Гацкан
9
Радоньич
20
Мияйлович
10
Терехов
7
Соболев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
22
Дзюба
27
Оздоев
5
Барриос
91
Сутормин
20
Мак
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится. В нынешнем состоянии он был готов провести на поле 30 минут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:23, Ашберн
Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1
Футбол
Месси объяснил свои последние травмы
Месси пропустил начало сезона из-за травмы, но уже забил два гола и отдал две результативные передачи в четырех встречах чемпионата Испании.
Армия и оружие
Останки главаря ИГ захотели сбросить в море
Останки убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года
Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Политика
МИД ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о развода войск в Донбассе.
Технологии
Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике
Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется популярностью.
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Шоу-бизнес
Малахов попытался извиниться перед Серябкиной
Ольга Серябкина сообщила, что подает иск о защите чести и достоинства.
Энергетика
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
Происшествия
Пропавший школьник из Бердска найден мёртвым
Пропавший подросток из Бердска найден мёртвым, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт».
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Вашингтон ответил отказом на запрос о передаче летчика Константина Ярошенко в Россию для отбывания наказания.
Политика
Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция
Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Общество
Умер советский диссидент Буковский
Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
Политика
Минэкономразвития подготовило новый перечень районов Крайнего Севера
Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства России, которым будет утвержден новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Общество
Золотодобычу выводят на чистую воду
Эксперты отмечают, что на россыпную добычу приходится 27% всей золотодобычи в России; часть из них считает, что запрет не позволит решить проблемы обеспечения безопасности добычи и соблюдения природоохранного законодательства.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.