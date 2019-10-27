Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится. В нынешнем состоянии он был готов провести на поле 30 минут.

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Сергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»

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