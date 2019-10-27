Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится. В нынешнем состоянии он был готов провести на поле 30 минут.

Спорт день за днем

Сергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Футбол Карпин сообщил о беременности жены Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.

Общество Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Общество МЧС предупредило москвичей о порывах сильного ветра Вечером в воскресенье, 27 октября, в Москве ожидается ветер с порывами до 15 – 20 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Москве.

Общество Реконструкция аэропортов и расселение аварийного фонда На этой неделе стало известно о том, что Приамурье досрочно завершило программу минЖКХ по расселению аварийного фонда.

Происшествия Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.

Армия и оружие Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.

Общество Умер советский диссидент Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.

Автоспорт Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».

Политика В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище Управление по делам регистрации населения и иммиграции Израиля заявило, что просьбы россиян о предоставлении убежища будут рассматриваться по ускоренной процедуре.

Армия и оружие США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны Indianapolis ВМС США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17), сообщает американский флот.

Политика США отказали России в передаче летчика Ярошенко Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.

Армия и оружие Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади 27 октября СМИ сообщили о том, что военнослужащие США провели спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.

Политика В МИД ответили на угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс Ранее Билецкий пригрозил Владимиру Зеленскому ввести в Донбасс десять тысяч бойцов в случае, если украинский лидер примет решение о разводе в регионе сил.

Шоу-бизнес Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.

Политика В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.

Армия и оружие Трамп подтвердил намерение вернуть домой американских солдат из Сирии Президент США Дональд Трамп заявил, что заинтересован в возвращении американских солдат домой из Сирии.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Транспорт Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.

Шоу-бизнес Звезда 1980-х Женя Герасимова изменилась до неузнаваемости Звезда 1980-х Женя Герасимова давно переехала на ПМЖ в Австралию и прекратила выступать.

Энергетика Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Футбол Медведев заявил, что «Зенит» выкупит Осорио Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб намерен выкупить у португальского «Порту» права на арендованного защитника Йордана Осорио.