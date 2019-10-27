РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»

Крылья Советов — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
24′
Вячеслав Караваев
28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
60′
64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
85′
Максим Канунников
Антон Терехов
87′
88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′+4′
Артем Дзюба
Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится. В нынешнем состоянии он был готов провести на поле 30 минут.
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