РПЛ
Спорт-ЭкспрессСергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
|24′
Вячеслав Караваев
|28′
Юрий Жирков
Паул Антон
Дмитрий Кабутов
|60′
|64′
Далер Кузяев
Артем Дзюба
Срджан Мияйлович
|67′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|78′
Себастьян Дриусси
Роберт Мак
Дмитрий Комбаров
|85′
Максим Канунников
Антон Терехов
|87′
|88′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′+4′
Артем Дзюба
Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится. В нынешнем состоянии он был готов провести на поле 30 минут.
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