Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил. И для того, чтобы не терял форму, в которой находится. В нынешнем состоянии он был готов провести на поле 30 минут.

Спорт день за днем

Сергей Семак: «Выпустил Дзюбу для того, чтобы забил»

Происшествия Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные.

Политика Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.

Общество Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади Американская сторона должна предоставить прямые доказательства пребывания главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам «Джебхат ан-Нусры», заявили в Минобороны России.

Политика Власти США сказали, что сделают с телом аль-Багдади От тела погибшего в результате операции американских военных лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади избавятся подобающим образом.

Шоу-бизнес Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.

Происшествия Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.

Музыка Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").

Футбол «Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ Московский "Спартак" нанес разгромное поражение столичному "Локомотиву" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20 На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.

Наука Млекопитающие активно размножались после смерти динозавров Ученые-палеонтологи показали восстановление биоразнообразия на Земле после глобального вымирания всех динозавров, сообщается в статье, опубликованной на страницах издания Science.

Авто Toyota RAV4 пятого поколения появился в России Компания Toyota начала принимать заказы на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения в России в начале октября, а накануне товарные автомобили поступили в дилерские центры бренда.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Происшествия Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин Доктор Александр Мясников в телепередаче «О самом главном» рассказал, кому запрещено принимать аспирин.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Игры Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.

Здоровье Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением 7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.

Технологии Поисковик Google ожидает крупное обновление Смысл обновления объяснили в самой компании. Специалисты научили поисковой алгоритм связывать слова друг с другом.

Футбол Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм) «Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ.

Политика Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.

Происшествия Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.

Политика Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.