Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики". Завтрашний матч тренер "Зенита" на предмачтевом брифинге назвал долгожданным праздником. Команда, отметил Семак, готова к игре, несмотря на сложности.

Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

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