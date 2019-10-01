Лига чемпионов

Piter.tvPiter.tvСергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики". Завтрашний матч тренер "Зенита" на предмачтевом брифинге назвал долгожданным праздником. Команда, отметил Семак, готова к игре, несмотря на сложности.
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Сергей Семак: Для нас Лига чемпионов - праздник, постараемся сделать все, чтобы победить

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Сергей Семак — о матче с «Локомотивом»: «Хороших и плохих встреч будет достаточно на протяжении всего сезона»

Матч ТВ10:49

Семак о матче с «Бенфикой»: «Зенит» долго ждал Лигу чемпионов, для нас это праздник»

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Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу "формулой Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.
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Медведева показала новый каскад на тренировке Shanghai Trophy

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Поливали кровью: журналист пожаловался на подготовку к горячим точкам

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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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