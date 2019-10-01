Лига чемпионов

Piter.tvPiter.tvСергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики". Завтрашний матч тренер "Зенита" на предмачтевом брифинге назвал долгожданным праздником. Команда, отметил Семак, готова к игре, несмотря на сложности.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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