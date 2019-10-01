Лига чемпионов
Piter.tvСергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»
Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики". Завтрашний матч тренер "Зенита" на предмачтевом брифинге назвал долгожданным праздником. Команда, отметил Семак, готова к игре, несмотря на сложности.
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Кого поставит Семак против «Бенфики»? Дзюба и Азмун должны исправиться за матч с «Локомотивом»!
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