Футбол

РБКРБКСергей Семак назвал форварда «Ростова» открытием чемпионата России

Зенит — Ростов
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Ростова» назвал блестящей игру узбекского нападающего соперника Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Встреча состоится в субботу, 19 октября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Семак: «Ростов» заслуживает своих очков и места. Шомуродов — открытие чемпионата

Чемпионатвчера в 04:34

Сергей Семак: Шомуродов действует блестяще, он открытие чемпионата

Советский спортвчера в 06:05

Семак: «„Ростов“ находится на том месте, которое абсолютно заслуживает»

78.ruвчера в 04:58

Сергей Семак: «После паузы у всех игроков разное состояние, надо быстрее переключаться на чемпионат»

Матч ТВвчера в 04:40

Бюст Дзюбы, пятка Кокорина, слова Семака про Шомуродова. «Зенит» готовится к главной игре 13-го тура

Sport24.ruвчера в 09:24

Сергей Семак: «Шомуродов действует блестяще»

Спорт-Экспрессвчера в 04:20

Семак: Шомуродов стал открытием сезона в РПЛ

РИА Новостивчера в 05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 00:10, Вашингтон
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

RT на русском вчера в 06:13
Хоккей

Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
Газета.Ru вчера в 15:59
Технологии

В Ватикане создали умные молитвенные четки

В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
МИР 24 16 октября в 18:40
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение вчера в 10:33
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Политика

ЕС одобрил санкции против Турции из-за буровых работ в ИЭЗ Кипра

Главы правительств стран Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкции против Турции из-за буровых работ, проводившихся Анкарой в исключительной экономической зоне Кипра.
RT на русском вчера в 21:29
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости вчера в 13:59
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Армия и оружие

Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку

Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:56
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Единоборства

Скончался американский боксер, впавший в кому после нокаута

Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
Sputnik Кыргызстан вчера в 00:29
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Известия вчера в 21:20
Армия и оружие

Истребитель Су-30 упал в Венесуэле

В венесуэльском штате Гуарико потерпел крушение истребитель Су-30 Военно-воздушных сил Венесуэлы.
REGNUM вчера в 04:21
Единоборства

Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром

31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Sport.ru вчера в 03:00
Армия и оружие

Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
РИА Новости вчера в 09:18
Общество

NYT: В Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 16 октября в 13:16
Экономика

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста экономики РФ в два раза

Рост ВВП в третьем квартале текущего года составил 1,9% против 0,9% во втором квартале.
РЕН ТВ вчера в 22:27
Общество

В Генпрокуратуре сообщили о новом виде фальшивых купюр

Представитель Генпрокуратуры Елена Малык рассказала о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов — для этого преступники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты.
Парламентская газета 16 октября в 08:55
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Происшествия

Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку

Misanec.ru 14 октября в 19:59
Шоу-бизнес

Сергей Губанов предпочел семье карьеру

Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru вчера в 07:01
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Происшествия

Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
Политика

В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 11:27
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета вчера в 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное