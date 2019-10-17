Футбол
РБКСергей Семак назвал форварда «Ростова» открытием чемпионата России
Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Ростова» назвал блестящей игру узбекского нападающего соперника Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Встреча состоится в субботу, 19 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Общество
Население России сократилось на 52 тыс. человек с начала года
Население России за январь-август 2019 года сократилось на 52,5 тыс. и на 1 августа 2019 составляло 146,7 млн человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом
На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг
НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей.
Политика
Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова
Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом СПЧ к главе государства Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.
Футбол
Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и нападающий Артем Дзюба пошутили над клубным оператором.
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Общество
Кейт Миддлтон встретила Диану и ее сына Уильяма в Пакистане
Примечательно, что пакистанская Диана назвала своего сына в честь принца Уильяма.
Происшествия
На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке»
В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
Космос
Китай сделал прорыв в создании ракеты для полетов на Луну
В корпорации отметили, что помимо высоконадежных технологий управления полетом, применяемых в ракетах-носителях "Чанчжэн-5" и "Чанчжэн-7", производство новой ракеты будет отличаться передовыми технологиями изготовления и новыми материалами.
Киберспорт
Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11
We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Политика
Путин признал деятелей кино «мягкой силой» России
Президент России Владимир Путин приехал во ВГИК имени С.А. Герасимова, чтобы лично поздравить институт со 100-летием и устроить встречу с деятелями культуры.
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Шоу-бизнес
Перенесшей операцию Анастасии Заворотнюк стало лучше
Актриса удачно перенесла операцию, поэтому она выписалась из клиники и сейчас находится в реабилитационном центре.
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Политика
Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».
Спорт
МОК перенесёт некоторые соревнования на ОИ-2020 из Токио в Саппоро
Международный олимпийский комитет (МОК) перенесёт марафон и соревнования по спортивной ходьбе из Токио в Саппоро во время летних Олимпийских игр 2020 года.
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
Общество
Роспотребнадзор перечислил самые полезные орехи
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Московский суд зарегистрировал исковое заявление мужа 55-летней певицы Лолиты Милявской, 44-летнего фитнес-тренера Дмитрия Иванова, о расторжении брака.
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Происшествия
Дело сбитого полицейским мальчика передадут в центральный аппарат СКР
Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело о смерти шестилетнего мальчика, которого сбил полицейский в Кировской области.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.