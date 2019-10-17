Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Ростова» назвал блестящей игру узбекского нападающего соперника Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Встреча состоится в субботу, 19 октября.

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