Футбол

РБКРБКСергей Семак назвал форварда «Ростова» открытием чемпионата России

Зенит — Ростов
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Ростова» назвал блестящей игру узбекского нападающего соперника Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Встреча состоится в субботу, 19 октября.
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