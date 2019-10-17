Футбол
РБКСергей Семак назвал форварда «Ростова» открытием чемпионата России
Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Ростова» назвал блестящей игру узбекского нападающего соперника Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Встреча состоится в субботу, 19 октября.
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Семак: «Ростов» заслуживает своих очков и места. Шомуродов — открытие чемпионата
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В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
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Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
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Основной акцент авторы материалов делали на активах семьи Максимовых - состоятельных и влиятельных врачах, имеющих устойчивые позиции в бизнесе и политике, а именно: Василии (депутат Госдумы от "Единой России"), Владимире (главврач областной офтальмологической больницы), Юрии (руководитель 8-й больницы) и Людмиле (главврач больницы № 10).
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Американские пошлины на товары из ЕС вступили в силу
Пошлины на ряд товаров из ЕС начали действовать в США с 18 октября, сообщает Reuters.
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Депутат рады попался за непристойной перепиской с мужчиной
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко был замечен за непристойной перепиской во время заседания.
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Бывшая супруга Романа Абрамовича Даша Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Свадьба молодых прошла в Париже.
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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
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Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
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Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
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Скорее всего, речь идет о обновленной раскладушке RAZR V3.
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National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
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Скончался американский боксер Патрик Дэй, впавший в кому после нокаута, сообщает Всемирный боксерский совет (WBC).
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У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру
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Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае
Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
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Ученые подавили механизм взрыва литиевых аккумуляторов
Американские химики рассказали, что они нашли способ подавления механизма взрывов литиевых аккумуляторов.
Goroday.ru вчера в 15:23
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Политика
Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета
К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14