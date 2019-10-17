Футбол
РБКСергей Семак назвал форварда «Ростова» открытием чемпионата России
Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Ростова» назвал блестящей игру узбекского нападающего соперника Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает официальный сайт петербургского клуба. Встреча состоится в субботу, 19 октября.
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Происшествия
Медведь напал на двух человек на Курилах
Медведь набросился на двух человек в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир.
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Авто
Lexus регистрирует новый товарный знак LX600 Moniker
Lexus подал заявку на регистрацию товарного знака «LX600» в Бюро по патентам и товарным знакам США, что указывает на то, что его флагманский внедорожник может получить новый двигатель.
Политика
Пушков прокомментировал письмо Трампа Эрдогану
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал содержание письма, которое президент США Дональд Трамп отправил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, необычным.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Заводский районный суд Кемерова освободил из СИЗО четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передаёт ТАСС.
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
Шоумен и PR-специалист Рустам Солнцев высказался о назревающем нешуточном скандале — выяснилось, что сразу несколько участников проекта "Дом-2" лечатся от венерического заболевания, пишет портал Teleprogramma.pro.
Политика
Горбачёв рассказал о своём обращении к Путину
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв рассказал, что недавно обращался к президенту России Владимиру Путину.
Наука
Учёные ТГУ разработали отечественный аналог «скользкой» керамики
Учёные ТГУ разработали технологию синтеза отечественного аналога «скользкой» керамики AlMgB14 (алюминий-магний-бор).
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
Спорт
IBU не получал запрос на переход Подчуфаровой в сборную Словении
Международный союз биатлонистов (IBU) не получал запрос на переход российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой в сборную Словении, сообщили в организации.
Политика
Трамп подтвердил отставку министра энергетики
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.
Финансы
Курс доллара упал ниже 64 руб. впервые с конца сентября
Официально установленный Центробанком курс доллара на 17 октября вырос по сравнению со вчерашним днем и составляет 64,34 руб.
Авто
В России запретят ездить без номеров на новых авто
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 января в России вступает в силу закон, согласно которому все автомобили должны быть зарегистрированы.
Футбол
Засеев: в «Уфе» Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки
Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день.
Киберспорт
Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11
We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Общество
Минпромторг заключил контракт на создание замены самолету Ан-2
Минпромторг заключил контракт на разработку нового легкого самолета, который станет заменой Ан-2 («кукурузника»).
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Футбол
Агент Мельгарехо рассказал о будущем игрока в «Спартаке»
Агент Лоренсо Мельгарехо, Хуан Апплеярд, поделился своими мыслями касательно будущего полузащитника в московском «Спартаке».
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.