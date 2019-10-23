Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газетаСергей Семак назвал заслуженной победу «Лейпцига» над «Зенитом» в ЛЧ

Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак подвел итоги гостевого матча Лиги чемпионов против РБ "Лейпциг", который его команда проиграла 1:2. Сергей Семак: В первом тайме действовали более-менее дисциплинировано.
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