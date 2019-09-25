Футбол
Коммерсантъ Санкт-ПетербургСергей Семак о матче с «Енисеем»: Шансы и силы были равны
Константин Савичев
|14′
|58′
Алексей Сутормин
|63′
Роберт Мак
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Енисеем», кторый завершился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. По словам господина Семака, шансы и силы соперников были равны.
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Алексей Стрепетов: «Семак в матче с „Енисеем“ получил много полезной информации»
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