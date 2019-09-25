Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Енисеем», кторый завершился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. По словам господина Семака, шансы и силы соперников были равны.

Сергей Семак о матче с «Енисеем»: Шансы и силы были равны

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