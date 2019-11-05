Лига чемпионов

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургСергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»

В концовке первого тайма пропустили, играть стало сложнее. Против «Лейпцига» и на выезде было сложно, и дома сложно. Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.
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У Семака был рабочий план против «Лейпцига» — все решила разница в классе. Разбираем игру «Зенита»

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Без шансов. «Лейпциг» против «Зенита» был готов ко всему

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Семак: сложно сказать, была ли игра с «РБ Лейпциг» худшей в этом году

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Семак назвал поражение заслуженным, а Нагельсманн готов объяснить Тедеско, как обыграть «Зенит»

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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

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В среду, 6 ноября, стало известно, что Колина Фаррелла рассматривают на роль Пингвина в "Бэтмене" Мэтта Ривза.
Piter.tv 02:54
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МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
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Путин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
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Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого

Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Общество

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

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В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята

Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Футбол

Анчелотти проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Зальцбургом»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти не явился на обязательную пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов с австрийским клубом «Ред Булл Зальцбург» (1:1). Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ведомости вчера в 19:18
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СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре

Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
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Экономика

В Севастополе одобрили в первом чтении трехлетний бюджет

Депутаты приняли проект закона «О бюджете города Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в первом чтении.
Примечания 03:28
Экономика

«Собеседник»: за крупнейшими МФО в России стоят экс-супруга Путина, дети олигархов и госменеджеры

За крупнейшей микрофинансовой организацией страны стоит также бывшая супруга президента России Людмила Путина (она же Очеретная и Шкребнева).
Znak.com 01:50
Политика

Путин рассказал о не имеющем аналогов в мире российском оружии

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, при этом не станет никому им угрожать.
Известия 06:03
Общество

В России могут запретить продавать смартфоны без российского софта

Новый законопроект, обязывающий ритейлеров предустанавливать российское программное обеспечение (ПО), может заработать уже в июле 2020 г. В таком случае, если на реализованном компьютере, смартфоне или умном телевизоре не окажется ПО российской разработки, продавцу может грозить штраф.
ТВК вчера в 07:46
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Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
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Шоу-бизнес

Киану Ривз представил свою возлюбленную

Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

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Набиуллина считает реальной ставку по ипотеке в размере 7-8%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что ставка по ипотеке в перспективе нескольких лет может снизиться до 7-8% при условии низкой инфляции и отсутствия дополнительных рисков.
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Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
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Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали

Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.
ТАСС 05:12
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Названы продукты для эффективной борьбы с йододефицитом

В борьбе с дефицитом йода в организме помогут йодосодержающие продукты, такие как морская рыба, морепродукты, яйца, мясо, а также соль.
Российская газета 04:44
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Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
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"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
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Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
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Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
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Политика

Индия попросила ускорить поставки С-400

Взгляд.ру 06:14
Происшествия

Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
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